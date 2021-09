Alhóndiga de Granaditas estará al 24% de capacidad en Festival Internacional Cervantino

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Ya que no habrá cortesías en la Alhóndiga de Granaditas durante los eventos del Festival Internacional Cervantino, hasta el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo va a tener que pagar su lugar, manifestó la directora de planeación del evento, Raquel Buck González.

¡Feliz de volver a clausurar El Festival Internacional Cervantino! Los espero el 31 de Octubre en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato. Artista invitada: Joaquina Mertz @joaQUEENmertz Abrazos 🥰 @cervantino pic.twitter.com/0yBUTRwNTX — Tania Libertad (@tanialibertad01) September 7, 2021

La mañana de este jueves, autoridades municipales y representantes del Cervantino tuvieron una reunión para establecer los protocolos a seguir para disminuir el riesgo de contagios y la logística de movilidad en torno al festival.

Raquel Buck, comentó que como parte del protocolo, salvo la Alhóndiga que estará al 24 por ciento de capacidad, los demás espacios cervantinos tendrán un aforo del 30 por ciento.

Comentó que hasta el momento no se contempla un cambió en los aforos, salvo haya un incremento o una disminución en los casos de contagios en las próximas semanas.

“Ahorita yo tengo marcado por salud el 30 por ciento de aforo, inclusive la Alhóndiga no va al 30, va al 24 por ciento y estamos a espera de que el semáforo baje, si no baja no hay aumento de aforo”.

Raquel Buck señaló que serán en total 200 personas en la zona de paga en la Alhóndiga de Granaditas y poco más de 600 en gradería, quienes deberán registrarse previamente para obtener un código QR que les permita el acceso.

Detalló que la disminución de aforos no representa ningún incremento a los precios, tampoco habrá cortesías de accesos, por lo que incluso el Ejecutivo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, tendrán que pagar su boleto.

“Lo que sí, este año no estamos generando cortesías, todos tienen que comprar boleto, hasta el gobernador, hasta el rector (…) Todos los que quieran entrar a ver un evento del festival tendrán que pagar boleto”.