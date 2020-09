Alfonso Cortés Contreras vuelve tras quince días de ausencia en la Catedral Metropolitana de León

León, Guanajuato.- La misa de este domingo por la mañana en la Catedral Metropolitana fue oficiada por el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras y se trató sobre el tema del perdón y dijo que la iglesia está sufriendo violencia desde el interior.

“Perdona a tu prójimo y el señor perdonará tus pecados”, dijo Cortés Contreras ya que aseguró que el perdón es necesario por la violencia que se vive en México.

“Hoy nuestra sociedad, en México, vivimos una cadena de violencia, además de la violencia pública, del derramamiento de sangre, hay mucha violencia en las familias, en la sociedad civil, hay mucha violencia y falta de comprensión a veces dentro de nosotros como iglesia, en las comunidades cristianas, parroquiales y esa violencia no es solamente el dime y direte, la violencia y la destrucción es cuando nosotros somos pasivos ante la iglesia, cuando no hacemos nada, el desinterés y eso también causa violencia”, dijo.

Además comentó que no debemos ser iracundos ni promover la división del pueblo como actualmente se está viviendo.

Hay una violencia activa en manifestaciones, en destrucciones, en ofensas, eso no lleva más que a violencia, se hace un espiral de violencia

Dijo que los verdaderos derechos humanos están fincados en la dignidad de la persona y esa requiere justicia y amor.

No hay lugar para el perdón, toda la ley, la justicia no es justicia sin el amor, sin el perdón, se tiene que cumplir, debemos pagar nuestras deudas, pero con amor

Comentó que el perdón cristiano no tiene límites, pues debe de ser siempre además de que quien no conoce el perdón de Dios no puede perdonar a los demás cuando algo pasa.