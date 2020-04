Alerta UNAM sobre dispositivos de salud impresos en 3D

León, Gto.- Los esfuerzos de diversos sectores para apoyar con artículos en la atención de pacientes con coronavirus ha llevado a la realización masiva de máscaras, caretas y respiradores, a través de la impresión 3D. Sin embargo, su utilización podría dañar más que ayudar, aun cuando las intenciones sean las mejores.

Misael Ortiz de la O, investigador del Laboratorio de Manufactura Digital de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que “la mayoría de estos artículos no protegen completamente a las personas si no se fabrican de manera adecuada, al contrario, podrían representar otro problema para la salud pública”.

LA TÉCNICA DE IMPRESIÓN TIENE OTRO OBJETIVO

El investigador, quien tiene experiencia trabajando con esta técnica en la regeneración de huesos, utiliza los mismos materiales que se están usando para fabricar los artefactos médicos.

Por su nano estructura éste reproduce todo lo que se ponga ahí. Si este material es capaz de absorber humedad y el virus se transmite por microgotas, además de que no están llevando a cabo el procedimiento en ambientes estériles, esto representa un grave riesgo.

“Si van a estar en ambientes hostiles como un hospital es muy fácil que se puedan contaminar y proliferar los virus”, señaló.

IMPRESIÓN 3D, UN HOBBIE

Ortiz de la O alertó sobre el manejo y conocimiento de las impresoras 3D. “Recomiendo que si se van a utilizar para este fin, sea alguien que la conozca a detalle, que conozca los materiales y técnicas de esterilización”.

“No todo el mundo lo sabe; la impresión 3D hay quienes la manejan por hobbie y se podría volver un peligro, pues notaron que podían vender estas caretas a un precio alto y otros las están donando, pero sin tomar estas consideraciones”.

La mayoría de las impresoras 3D son de bajo costo, son abiertas y permiten la entrada y salida de aire y fluidos”, afirmó y agregó que “sí existe material de impresión de uso médico pero su costo es diez veces mayor.

PRODUCTOS CASEROS

Con la información que recientemente fue publicada en la revista The New England Jounal of Medicine, el estudiante de posgrado en Diseño Industrial de la UNAM, explica que “el estudio Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1, reporta la evaluación de cinco condiciones ambientales (aerosol, cobre, plástico, cartón y acero inoxidable), cuyos resultados indican que el virus puede permanecer activo durante tres horas en aerosol, mientras que en cobre, plástico, cartón y acero inoxidable puede permanecer activo un tiempo mayor a 72 horas y el material de los productos desarrollados en manufactura aditiva (3D) casera, generalmente, es plástico. De tal forma que si el virus se aloja en la pieza manufacturada estará presente por más tiempo”, afirmó.

ESTERILIZACIÓN

Sobre la esterilización de los productos, el investigador universitario afirma que “no se sabe cómo interactúan estos productos con procesos químicos, con pacientes o con otros dispositivos médicos, lo que es un cúmulo de riesgos”.

Añade que “el material que se utiliza es biodegradable lo que aumenta la porosidad del material y es viable para que se reproduzcan más bacterias y virus”.

FALSA IDEA

Para finalizar, Misael Ortiz, dijo que “Las intenciones son buenas pero lo mejor es buscar grupos interdisciplinarios, que ya existen, para encontrar otras alternativas más económicas. La impresión 3D es lenta, es costosa y poco productiva. El tener una impresora en casa sólo genera la falsa idea de que todo es rápido y se puede imprimir en el momento y regalarlo. Aunque sólo sea una careta ahora es un tema de salud pública y hay que evitar cualquier riesgo de contagio”.

