Alerta de género para Guanajuato es evitable: Bermúdez

IRAPUATO, Gto.- Guanajuato está más cerca de generar las condiciones para que sea un estado que se rija tanto en el servicio público y hasta en la vida cotidiana bajo una perspectiva de género y con respeto a los derechos de las mujeres, que en ser una entidad en donde deba activarse la alerta de género.

Así lo dijo Susana Bermúdez Cano, diputada del PAN y presidenta de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia en el Congreso del Estado, quien entrevista con Organización Editorial Mexicana dijo que aunque hay actores políticos en el estado que han tomado como bandera político el tema de una posible activación de la alerta de género por el estado, lo cierto es que las observaciones hechas por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para analizar dicha activación son atendibles y éstas estarán cumplidas en octubre, cuando se tiene el plazo para solventar todos los señalamientos realizados el estado.





Susana Bermúdez dijo que Guanajuato trabaja en evitar la alerta de género.





Explicó, que, por ejemplo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) propuso una iniciativa para obligar a todas las funcionarias y funcionarios a estar capacitados en temas de perspectiva de género, pues ese fue uno de los señalamientos, que el estado tenía número bajos en este rubro.

“El tema es hacerla obligatoria esa capacitación, porque ahorita, aunque den la capacitación, el personal no está capacitado al 100% en un tema de perspectiva de género ni tampoco en perspectiva de derechos de la mujer ni tampoco en igualdad, entonces, aunque los números fueran altos en capacitación, no tenemos un 100% y debe haber un 100% de gente capacitada en este tema de perspectiva de género”, explicó.









Otro punto que está siendo atendido es la creación de la fiscalía especializada en el tema de violencia contra la mujer en razón de género, “lo cual también quedará cumplido en los tiempos establecidos”.

Susan Bermúdez aseguró que las 19 propuestas realizadas por la Conavim para el estado, a quien le dieron seis meses para dar atención y cumplimiento a éstas, son solventables, pues el estado ha trabajado en garantizar que las mujeres tengan un acceso a una vida libre de violencia, por lo cual la alerta no es necesaria.









Incluso, dijo que ha habido actores políticos que han tomado como bandera este tema, pero al hacer un análisis de las propuestas que han hecho incluso en el mismo plano legislativo no han abonado para atender la situación en la entidad.

“Yo creo que el tema es ese, que mientras unos trabajamos en darle cumplimiento o generar respuestas y trabajamos en sacar la legislación y hacer las modificaciones que sean necesarias, otros andan con la bandera política, haciendo señalamientos, diciendo que estamos mal, pero ahí es cuestionarles qué están aportando, porque señalar es bien fácil, pero proponer soluciones es el trabajo para quienes nos desempeñamos como diputados y en eso es lo que estamos trabajando y si algo está mal, eres parte de lo que está mal, entonces no nada más es señalar, sino qué estás aportando para que se den cumplimiento y no estemos en una alerta de género, porque una alerta de género nos afecta a todos, no nada más a las mujeres, no nada más a un segmento social, pues mientras haya una desigualdad hay un tema de afectación social”, apuntó.









Por ello, la diputada Susana Bermúdez Cano confió en que Guanajuato habrá se solventar todas las observaciones y propuestas realizadas, para mantenerse como un estado sin alerta de género y que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia.