Alejandro Navarro respalda los matrimonios igualitarios

León, Gto.- El presidente municipal de Guanajuato capital, Mario Alejandro Navarro Saldaña, respalda los matrimonios igualitarios y está a favor que en el estado se legisle a su favor.

“Yo creo que los matrimonio igualitarios están muy bien, si dos personas se quieren, se entienden, se aman y quieren estar juntos, bienvenidos en Guanajuato somos una capital incluyente”. dijo Navarro Saldaña.

Durante la “Marcha de orgullo” en el municipio de León, el alcalde resaltó que Guanajuato que es considerado como un estado conservador ha puesto el ejemplo para que parejas igualitarias puedan contraer matrimonio en el registro civil gracias a un decreto firmado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, publicado en el Periódico Oficial del estado que tiene vigencia hasta su mandato, es decir hasta septiembre de 2024.

En este sentido indicó que este decreto es un parteaguas, “tenemos que ir por más, cada vez Congresos Locales del país han evolucionado y aceptan el matrimonio igualitario”, adelantó que ya sea en esta o en la próxima legislatura, Guanajuato tendrá que tener el tema en la agenda pública.

Al cuestionarlo sobre los asesinatos registrados en el Estado de Guanajuato efectuados en la comunidad LGBT+, Alejandro Navarro dijo: “Yo creo que debemos de respetar, los que somos gobierno y tenemos un puesto e influimos en los demás desde una posición de poder, tenemos que ser muy abiertos, proteger y cuidar a todos los ciudadanos”.

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos y la Secretaria de Gobierno, Libia Denis García Muñoz Ledo, también fueron invitadas a esta tradicional marcha que se ha vuelto la más importante del estado, sin embargo no acudieron.

En cambio, Navarro Saldaña acudió en compañía de su hija, a pesar de que le habían preparado un carro alegórico, prefiero marchar a pie junto a Julio César Ofarrell y Ricardo Gallardo.

“Yo voy a donde me inviten, si a veces voy a donde no me invitan con mayor razón a los que sí, por eso estoy aquí en León”.

Para finalizar, invitó a todos los ciudadanos a participar a la marcha de la comunidad en Guanajuato capital que se realizará el próximo 16 de julio.