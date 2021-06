Alejandra Gutiérrez va a poner el ejemplo en su gobierno

León, Gto. La alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez Campos, se comprometió a corresponder la confianza que la ciudadanía ha dado a su proyecto, con servidores públicos que realmente trabajen por León y no lleguen solo a ocupar un cargo.

¡Es tiempo de trabajar como una gran familia por #León🦁! Estoy lista para hacerlo por los que más lo necesitan y generar las condiciones para cambiar vidas, hacer equipo y trascender, estoy aquí para cumplir y que todos podamos vivir tranquilos, sanos y mejor #ConLaFuerzaDeTodos pic.twitter.com/OCQyhMzqBX — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) June 15, 2021

La primera mujer panista que gobernará la ciudad zapatera, tuvo una reunión en las instalaciones del Comité Municipal del PAN, donde dijo a los militantes que la contienda electoral no se trata sólo de ganar, sino de hacer algo bueno por las personas.

“No salimos a la calle solamente para ganar, hoy más que nunca quiero que todos tengamos bien claro que estamos aquí para servir, para servirle a los leoneses y a las leonesas, no para tener un puesto público, no para servirnos de la gente, no para tener poder”, aseguró.

Alejandra Gutiérrez, aseguró en su gobierno nadie se quedará atrás porque se trabajará todos los días por un bien común y no por un bien particular.

“Voy a trabajar día y noche para dar resultados y dejarle las puertas abiertas a más mujeres”, dijo la Presidenta Municipal electa, quien venció en las pasadas elecciones al superar el 61% de la votación total de la ciudadanía.

La futura alcaldesa convocó a los asistentes a que como ciudadanos sean factores de cambio cuya labor sea mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan este municipio.

Agregó que tenemos que vivir nuestros principios y valores y trabajar con honradez, al afirmar que no dudará en señalar y castigar cualquier acto de corrupción en su gobierno.