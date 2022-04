Intensifican campaña “Cuando tomes, no manejes”

León, Gto.- En promedio 30 personas fueron detenidas diariamente por manejar en estado de ebriedad, por lo que el municipio encabezado por la alcaldesa, intensifica la campaña “Cuando tomes, no manejes”.

En la campaña se buscará que las cámaras empresariales, sociedad civil y taxistas unirán esfuerzos con el municipio, para inhibir el comportamiento y promover temas como conductor designado o el uso de otros medios de transporte como el taxi, porque la prioridad es salvaguardar la vida e integridad de las y los leoneses.

Además, presentamos los detalles de nuestra campaña de prevención “Cuando tomes, no manejes” 🥃🚫🚗 enfocada en generar alianzas estratégicas para un cambio cultural en la ciudadanía que nos permita evitar accidentes y salvar vidas. pic.twitter.com/CCE6SmiLsL — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) April 18, 2022

Se informó que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPPC), del 10 de octubre de 2021 al 11 de abril de 2022 fueron detenidas 5 mil 500 personas por conducir en estado de ebriedad.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, invitó a las y los leoneses para que cuando ingieran bebidas alcohólicas no manejen “estamos diciendo de manera positiva cómo puede cambiar la conducta en esta ciudad. Que todos ayudemos a cambiar esta cultura y hacer conciencia, es un tema de responsabilidad y sobre todo de salvar vidas. No solamente son los cambios normativos, no solamente es la campaña publicitaria, también implica estar trabajando de la mano”.

Informó que el gobierno municipal arrancó con una campaña preventiva de difusión acerca de los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol y así generar un cambio de cultura en la gente.

El titular de la Secretaría de Seguridad Mario Bravo Arrona, compartió que según datos de la Policía Vial de 2019 al 11 de abril de este año se han registrado 946 accidentes viales con presencia de alcohol, en los que hubo como resultado 159 lesionados y 59 fallecidos.

“Hemos tenido muchísimos accidentes principalmente después de las 01:00 de la mañana, a las 6:00 de la mañana tenemos el problema de los accidentes en diferentes partes de la ciudad y en su mayoría traen aliento alcohólico”, aseguró.

Dijo que en lo que va del año el operativo “Salvando Vidas” ha tenido en el punto fijo 1 mil 311 detenidos con aliento alcohólico, 473 en estado de ebriedad incompleta, 301 en estado de ebriedad completa y 4 más bajo los influjos de droga.

Se destacó que el total de las detenciones por manejar bajo influjo del alcohol en León se han dado 3 mil 8 en el mismo lapso.

Por otro lado y con el objetivo de endurecer las sanciones, el Congreso del Estado de Guanajuato recibió la iniciativa del Ayuntamiento de León y está en análisis.

A pesar de que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) no fue convocada a la rueda de prensa donde la alcaldesa Ale Gutiérrez se presentó la campaña “Cuando tomes no manejes”, el presidente de la misma Manuel Bribiesca Sahagún, mencionó en su Twitter que el sector restaurantero se suma a la iniciativa del municipio,“¡Vamos juntos para salvar vidas!”.