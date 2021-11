Alejandra Gutiérrez convoca a alcaldes a dar la batalla por un presupuesto digno para el 2022

La Presidenta Municipal de León y primera mujer en presidir la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Alejandra Gutiérrez Campos, convocó esta mañana en el Congreso de la Unión ‘a dar la batalla’ por un presupuesto digno que atienda los desafíos de seguridad, salud y economía que enfrenta el país.

En su mensaje, durante la presentación de la Propuesta Alternativa de Presupuesto 2022, organizado por la coalición ‘Va por México’ en la Cámara de Diputados, dejó claro que asisten al recinto legislativo “no a pedir dádivas”, sino en una demanda justa, de la reactivación de los programas y fondos que la federación ha desaparecido en perjuicio de la gente.

“No estamos pidiendo dádivas, lo correcto es pedir por nuestra gente. No venimos a pedir regalado, no venimos a pedir nada que nuestra gente no merezca”, aseveró Alejandra Gutiérrez.

Además, recriminó que han desaparecido recursos como el Fortaseg, para carreteras, para infraestructura, del Fondo Metropolitano y de Pueblos Mágicos, entre otros y eso ha perjudicado a los mexicanos.

A su llamado de acudir ante los legisladores federales, asistieron 350 alcaldes tanto de Acción Nacional como del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática.

La presidenta municipal de León, Guanajuato y de la ANAC, también solicitó que se reactiven los programas y fondos para encarar los desafíos económicos y de seguridad, así como los efectos que ha dejado la pandemia por Covid-19.

Reiteró que esta semana los legisladores estarán presentando varias reservas, se trata de 92 proyectos como presupuesto alterno, donde se están reduciendo 190 mil millones de pesos en planes de la Federación que no impactan en nada a los mexicanos.

Por eso, se busca reasignarlos en proyectos que impacten en la calidad de vida de la población.

“No vamos a dejar a nadie atrás, pero hoy venimos a alzar la voz, no queremos un México dividido, queremos un país unido”, sostuvo.

Afirmó que asisten a la Cámara de Diputados a que “escuchen sus propuestas, que abran el diálogo, y a que establezca una mesa de atención y escuchen los reclamos para darle respuestas a la gente”.

Gutiérrez Campos insistió en el llamado a dar la batalla y a apoyar a los diputados, ya que ellos son los que habrán de negociar por días el Presupuesto de Egresos para el próximo año.

“Eso es lo que realmente nos hace fuertes. Sabemos que podemos tener varias diferencias en algunos temas, pero hay más coincidencias, que diferencias, no queremos un país dividido, queremos un país unido, porque nos une una sola causa, generar mejores condiciones de vida a la gente que vive en nuestros municipios”, concluyó.