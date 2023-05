Alejandra Gutiérrez presenta Feria del Libro en Aguascalientes

León, Gto. (OEM-Informexī) Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, presentó la Feria de Libro que se llevará a cabo en la ciudad que gobierna, después de anunciar su realización en presentaciones en la Ciudad de México y en San Miguel de Allende.

La edición 34 de la Feria Nacional del Libro de León espera a más de 80 mil asistentes y está considerada como el encuentro literario más importante en el Bajío. El encuentro y bibliográfico se realizará del 12 al 21 de mayo de 2023 en León.

VA DERECHO

A pregunta expresa sobre su futuro político y sobre los rumores de que desistirá de contender por la gubernatura del estado de Guanajuato, la alcaldesa expresó: "No sé quién esté inventando eso o eso quisieran algunos" y añadió: "voy derecho y no me quito, porque este es un tema de convicción".

La alcaldesa añadió que le encanta trabajar en el Estado, que en el municipio que gobierna "hay mucho por hacer" y que "se puede replicar en el Estado".

"NO SON LOS TIEMPOS"

Sobre el mismo tema –la elección del Partido Acción Nacional (PAN) de su candidata o candidato a la gubernatura del estado– Alejandra Gutiérrez reiteró que "no son los tiempos", que "ha sido muy respetuosa" y señaló que "en León y Guanajuato afortunadamente hay hombres y mujeres que tenemos la capacidad para poder estar aspirando a este cargo" (la gubernatura del estado)".

La alcaldesa concluyó señalando que "hay que ser valientes, pelear por tus ideales, por convicción y por lo que tú crees que son las razones correctas y eso es lo que estamos haciendo".

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés señaló, en ocasión del 5o informe de gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en marzo pasado, que Guanajuato "tendrá gobernadora" dando a entender que el partido que preside nacionalmente presentará a una candidata en la elección para la gubernatura de Guanajuato en 2024.