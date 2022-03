Ale Gutiérrez de las 100 mujeres más influyentes de México, según la revista Campaigns & Elections

León, Gto.- La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, se encuentra dentro de la lista de las 100 mujeres más influyentes de México, de la revista Campaigns & Elections, la revista más prestigiada en Español sobre Estrategia Electoral, Marketing y Comunicación Política.

Gutiérrez Campos al entrar en la lista, reconoció que su sueño desde niña era ser presidenta, por lo que las circunstancias en su vida la fueron acercando al servicio público hasta llegar a la presidencia de León, con compromiso de transformar un mejor futuro.

“Yo siempre he dicho que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Fue así que de pronto, un día estaba cumpliendo el deseo que tuve de niña y hoy tengo la oportunidad de ser la primera mujer de mi partido en ocupar este cargo en León. Y por eso, esa oportunidad de servir que me dieron los leoneses, es un gran compromiso de hacer mejor las cosas cada día y de qué estamos aquí para cambiar la vida de la gente”, dijo.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Gutiérrez Campos tuvo su primer contacto con la política al ingresar a trabajar desde la Presidencia Municipal de León en 1999 en el área de Tesorería, en el que para 2011 se convirtiera en la primera mujer tesorera en la historia de la ciudad.

En política siempre vio como gran ejemplo de inspiración a Ángela Markel, ya que tuvo un gran liderazgo como canciller de Alemania, convirtiéndose en la mujer más poderosa del mundo.

“A nivel personal, tengo grandes ejemplos en mi familia que me enseñaron siempre a salir adelante y a servir a los demás pero definitivamente mi abuela Carmela fue y es una gran inspiración porque desde niña la vi preocupándose por todos alrededor, especialmente por quienes menos tenían y más necesitaban”, destacó.

Alejandra Gutiérrez hizo historia en el momento que ganó la presidencia de León el 06 de junio del 2021, ya que fue la primera candidata mujer de su partido Acción Nacional y la primera alcaldesa del mismo en más de 30 años de gobiernos en la ciudad zapatera.

Los logros en la política no han sido un obsequio, ya que la ahora presidenta municipal de León tuvo que atravesar varios retos para alcanzar su puesto por el simple hecho de ser mujer, una brecha que no solo se ve en la política, sino en varios sectores públicos y privados.

Gutiérrez Campos reconoció que fue blando de discriminación en su paso por la política, ya que la mentalidad de algunos hombres todavía era muy tradicional.

“Creo firmemente que hombres y mujeres somos capaces por igual, creo mucho en la igualdad de condiciones de salarios de oportunidades Porque ni siquiera se daba oportunidad y por el género se daba por hecho que las mujeres debían ganar menos”, comentó.

Explicó que en lo personal no le gusta catalogar a ningún género, ya que el ser humano por naturaleza es muy complicado, sin embargo todos tienen grandes virtudes y el trabajar por un fin común ha sido beneficioso para la ciudad.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

La alcaldesa de León destacó que afortunadamente ha tenido a varias personas de suma importancia en su vida, tanto del género femenino como masculino, que la han ayudado a seguir adelante en todo momento.

“En todos los aspectos de mi vida he contado con personas así y en la política por supuesto no es la excepción, porque sin un apoyo no se pueden alcanzar ciertos objetivos, y para construir, hay que trabajar en equipo con más personas”.

Gutiérrez Campos reconoció que es de suma importancia que las mujeres tengan igualdad en la sociedad, ya que son muy capaces de desempeñarse en cualquier ámbito de la vida, además dijo que está demostrado que cuando las mujeres están al frente, se entregan en todo momento a su cargo.

A pesar que en el país la cuota de género es obligatoria en los cargos públicos, la alcaldesa de León reconoció que todavía falta mucho trabajo por hacer, ya que en el estado hay 14 mujeres presidentas municipales, frente a 32 hombres y a nivel nacional los números dicen que son 525 mujeres y 1 mil 486 hombres en las alcaldías, por lo que sigue faltando una equidad en los puestos.

“Ocurre lo mismo a nivel Latinoamérica a partir de que en el año 2006, Michelle Bachelet fue elegida como presidenta en Chile, en 2007 en Argentina se nombró a Cristina Fernández de Kirchner y en el año 2010 Laura Chinchilla fue presidenta de Costa Rica. Si lo vemos a nivel global estamos hablando de una balanza que claramente se inclina en un alto porcentaje al género masculino pero apostamos porque poco a poco se vaya equilibrando”.

Alejandra Gutiérrez Campos dijo que las mujeres deben confiar y creer en ellas mismas, en todo lo que pueden lograr, también señaló que México está listo para tener a una mujer como presidenta del país, pero lo más importante es enfrentar los retos que existen y prepararse ante las adversidades de la vida.

Por último agradeció la confianza y el apoyo de las personas tanto mujeres y hombres que la han ayudado, para mantener su compromiso con los ciudadanos y trabajar por mejores espacios seguros y de bienestar para las familias.