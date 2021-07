Alejandra Gutiérrez busca fortalecer propuestas en favor de leoneses

León, Gto.- Explora propuestas y soluciones en favor de la ciudadanía leonesa, Alejandra Gutiérrez, Presidenta Municipal electa de León, al reunirse con los ex candidatos a la Alcaldía Paola Aceves, ex abanderada del PRD y Juan Pablo López Marún, ex candidato del PRI, en aras de generar diálogos que se reflejen en la construcción de una ciudad mejor.

Debemos de generar diálogos que se reflejen en la construcción de un León mejores es por eso que nos reunimos con ex candidatos a la Alcaldía, señaló Alejandra Gutiérrez al término del evento.

Durante la conversación con Paola Aceves, ex abanderada del PRD y Juan Pablo López Marún, ex candidato del PRI, la alcaldesa electa, reconoció la necesidad de encuentros en los que se exploren propuestas y soluciones en favor de la ciudadanía leonesa. Y con quienes se acordó una segunda reunión para entrar de lleno y detalladamente a los planteamientos que se abordaron.

“Estoy convencida que trabajamos mejor y damos mejores resultados si trabajamos en las coincidencias, he estado viendo a algunos de los ex candidatos y voy a ver a otros que ya también estamos acordando día y hora”, dijo quien el próximo 10 de octubre se convertirá en la primera Presidenta Municipal por el partido Acción Nacional.

Continuó diciendo que se busca que las propuestas que algunos ex candidatos presentaron, puedan ser consideradas siempre que encajen en el plan de trabajo de la Presidenta Municipal electa y que sea en favor de la sociedad en general, por lo que leonesa, por lo que extendió la invitación al resto de los ex contendientes a establecer encuentros en los que se exploren propuestas y soluciones en favor de la ciudadanía.

“Esto no es un tema de colores, ya pasó la campaña, yo les dije que pasando la campaña le dábamos la vuelta a la página y era trabajar todos juntos por los leoneses y es lo que estamos haciendo”, enfatizó.

A decir de Gutiérrez Campos, “lo que nos interesa es que la gente de León viva mejor y que esto no es un tema de colores, el interés superior son las personas que viven en esta ciudad”, por lo que sostuvo que la administración que va a encabezar será la más sensible, cercana, eficiente y humana que haya tenido León.