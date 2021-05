Ale Gutiérrez presentó proyecto y visión, sustento de su candidatura

León, Gto.- Ante empresarios, líderes sociales, expresidentes municipales y directivos de medios de comunicación, la candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseveró que en un gobierno responsable y profesional “no hay lugar para las improvisaciones”, al presentar el libro “Ciudad Viva” en el que expone su convicción sobre la participación ciudadana como elemento clave para desarrollar una urbe sensible y funcional, que responda a los requerimientos de sus habitantes.

En el marco de su campaña electoral, en el Poliforum León, la aspirante a la presidencia municipal, ante una destacada audiencia, convocó a sumar los esfuerzos de todos los sectores para construir un nuevo modelo de ciudad en el que la columna vertebral sea el ser humano.

“Si no estamos en el municipio para mejorar la calidad de vida de la gente, no tenemos nada qué hacer ahí, no tenemos nada qué hacer en la administración, por eso queremos una administración cercana y fuerte, sobre todo, eficiente”, aseguró Alejandra Gutiérrez Campos.

El libro “Ciudad Viva”, que establece el rumbo que se dará a León con un nuevo modelo de gobierno con miras al 450 aniversario de su fundación, en el año 2026.

VISIÓN Y PROPUESTA

En la dinámica político-electoral que se desarrolla en la localidad, es la primera vez en la historia de León, una abanderada panista a la alcaldía hace este planteamiento como clara muestra del proyecto, la visión y la propuesta que conforman su candidatura.

Alejandra Gutiérrez manifestó su reconocimiento a quienes realizaron el trabajo de investigación para el libro: Doctor José Luis Palacios Blanco, creador y líder de instituciones educativas y sociales, Humberto Ruiz Peláez, estratega en Mercadotecnia y Comunicación, Claudia Quirós Fernández, directora de la empresa Orákolo, César Castresana, consultor estratega y Rafael Pérez, Investigador en Planeación y Urbanismo. La candidata panista contó también con la presencia de Rodrigo Guerra, fundador del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV).

En el contenido del libro referido, la candidata reseña un plan estratégico a los leoneses, en el que afirma que “no hay lugar para las improvisaciones; muestra de ello es “Ciudad Viva”, que aporta análisis y reflexiones de voces expertas que visualizan nuevos caminos y definen las bases para trabajar por nuestra casa común, León”.

Durante el evento de presentación, la candidata del PAN se comprometió a que en el momento en que inicie su Administración se tendrá listo el Plan de Gobierno porque no hay tiempo que perder para trabajar por los leoneses.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Aseguró que desde el primer día de su gestión se va a notar el cambio, por eso quienes laboran en el municipio deben tener una verdadera vocación de servicio.

Patentizó su convicción sobre la importancia de la participación ciudadana y del papel articulador que debe hacer el gobierno local. “No tengo duda de que vamos a lograr cambiar nuestro entorno si seguimos trabajando juntos”, precisó.

“Tenemos una oportunidad de oro, ¿qué queremos hacer de León cada uno de los estamos aquí?, todos están aquí por una razón, son líderes en algún sector, ¿qué vamos a hacer juntos?, lo primero es soñar cómo lo queremos ver y qué vamos a hacer para construirlo: trabajar todos los días, para que realmente se vuelva realidad”, compartió la aspirante a la alcaldía leonesa.

Entre los invitados especiales se contó con la presencia del Senador del PAN, David Zepeda Vidales, quien denotó: “Yo estoy hoy aquí porque me consta que Ale Gutiérrez es una extraordinaria persona, va a ser un ejemplo de lo que un buen gobernante puede hacer por su ciudad”.

RESPALDA CLAUDIO X. GONZÁLEZ

Por su parte, en intervención virtual desde la Ciudad de México, Claudio X. González también respaldó la propuesta de Gutiérrez Campos materializada en el libro “Ciudad Viva”.

“El llamado del libro y muy especialmente de Ale, es a que nos sumemos todos en la construcción de las soluciones que requiere León”, expresó el fundador de “Sí por México” y “Mexicanos Unidos contra la Corrupción”.

En su oportunidad, el ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, también participó en la presentación del producto editorial y avaló la visión y el compromiso de Gutiérrez Campos, primera mujer panista en contender por la Presidencia Municipal de León.

“Felicito a Alejandra y al resto de los autores, tenemos un muy buen documento en cuál basarnos para construir ese proyecto nuevo de gobierno con la participación de la sociedad”, compartió vía zoom el también ex alcalde de León, quien se encuentra en Baja California Sur.

A su vez, Rodrigo Guerra, fundador del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV), mencionó que “Ale Gutiérrez es una mujer firme y segura, es importante que haya en el gobierno gente que busque acuerdos, Ale hace un compromiso fuerte a favor del diálogo y de consensos”.