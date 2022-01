Alcanza Guanajuato pico máximo de contagios por Ómicron

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). En Guanajuato, la variante del virus SARS-CoV-2 que más está circulando es Ómicron, a pesar de que oficialmente sólo se tienen dos casos confirmados por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre), 80% de lo que se transmite de persona a persona es por esta cepa.

Además, el estado ha alcanzado el pico más alto en cuanto al porcentaje de positividad en cuanto a contagios de Covid-19 desde que llegó la pandemia en marzo de 2020, con 72%; es decir, que en el estado de cada 100 personas que se han realizado una prueba para detectar a la enfermedad, 72% dieron positivo.

Usar el cubrebocas, fundamental para evitar más contagios. Fotos Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana que por ello intensificarán la vigilancia epidemiológica en el estado, para con ello poder detectar el virus a tiempo y hacer corte en las cadenas de contagios.

Además, explicó que por la dinámica de los contagios tiene todas las características de que la cepa predominante en la entidad es Ómicron, aunque sólo oficialmente el Indre ha notificado sobre dos casos a las autoridades estatales.

De cada 10 pruebas, 7 salen positivas en Guanajuato.

“Actualmente tenemos sólo dos casos, pero lo que circula en el 80% de los casos es Ómicron”, dijo el Secretario de Salud, quien llamó a la población a no disminuir las medidas sanitarias y que si alguien tomó la decisión de salir a la calle, por el motivo que sea, que no relaje las medidas sanitarias, como son el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la aplicación de alcohol en gel, así como guardar la sana distancia.

El pico más alto de contagios

En el reporte diario que la Secretaría de Salud de Guanajuato hace sobre los nuevos casos de Covid-19 en el estado desde hace casi dos años, fue informado que el estado ha alcanzado su pico más alto de contagios, con mil 742 en un solo día, además de que la positividad es la más alta registrada, con 72%.

También fueron reportadas 50 muertes a causa de la Covid-19, 37 de éstas reportadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo cual no se descarta que haya reportes rezagados por no ser registrados con oportunidad; otro dato que destaca es que 38 de las 50 persona que fallecieron no tenían ninguna vacuna.

Además, Guanajuato también alcanzó uno de los mayores picos de casos activos en los últimos dos años, con 11 mil 480 guanajuatenses contagiados al mismo tiempo, lo cual implica que el virus causante de la Covid-19 está circulando con fuerza en el estado.

Delta, Ómicron e influenza, lo que circula

Daniel Díaz explicó que actualmente se ha identificad la circulación de dos variantes del virus SARS-CoV-2, como son Delta y Ómicron, mientras que también se ha identificado al virus AH3N2 de la influenza, por ello fue la necesidad de adquirir kits para hacer una detección más precisa de los virus detectados.

Incluso, con estos kits se podrá identificar en el Laboratorio Estatal de Salud de Guanajuato los posibles casos de Ómicron, para con ello extremar la vigilancia epidemiológica y romper con las cadenas de contagios en el estado.

“Con esto kits vamos a fortalecer la vigilancia epidemiológica e identificar qué circula y dónde circula”, dijo el Secretario de Salud, para con ello tener la vigilancia epidemiológica más certera en los municipios.