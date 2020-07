Alcántar entregará petición de empresarios a AMLO

GUANAJUATO, Gto.- El presidente de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones del Congreso Local, Rolando Fortino Alcántar Rojas entregará este miércoles al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador una carta que hicieron llegar al legislador algunos empresarios de la región Laja-Bajío para que el gobierno federal haga un mayor esfuerzo de coordinación y un acercamiento en el tema de la seguridad y que no sean abandonados.

En entrevista telefónica, el diputado local dijo que en la previa lo contactaron empresarios de Comonfort, Apaseo El Grande, Celaya y de la zona Laja-Bajío “con la intención de que pueda hacerle llegar un documento con peticiones y que vienen a ser los comunicados que han publicado ellos, con los hechos lamentables que han acontecido en la región”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Miguel Salim pide al gobierno del estado se endeude para para hacer frente al Covid-19

Lamenta ausencia de Durazo

Alcántar Rojas dijo sentirse sorprendido por la ausencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo Montaño, quien no estará presente en el evento de Irapuato junto con López Obrador. “Lo digo con todo respeto, no estamos como para tomarnos vacaciones nadie que tenga que ver con temas de seguridad, no son los momentos de ninguna manera, hoy tenemos que estar sumamente involucrados, no dar tregua porque tenemos que dar resultados inmediatos a la ciudadanía”.

En cuanto a si el gobernador de Guanajuato pudiera presentar algún otro planteamiento en la reunión de este miércoles, Alcántar Rojas señaló que seguramente seguirá siendo la misma posición de Diego Sinhué de manifestar toda la disposición de tener una coordinación, un trabajo bien sincronizado para poder garantizar la seguridad pública en el estado.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local INMujeres brinda atención a 756 mujeres por diferentes casos de violencia en el municipio de León

“Y es que los problemas que más nos aquejan en el estado son por temas de delincuencia organizada, huachicol, narcotráfico, el robo de vehículos y mercancía en las vías públicas federales y por el lavado de dinero, finalizó Rolando Alcántar Rojas.

DATO: El diputado local Rolando Alcántar Rojas entregará a AMLO petición de empresarios de Celaya, Apaseo El Grande y Comonfort quienes exigen más seguridad.

Se insistirá que las autoridades federales hagan su parte, ya está la buena disposición de los elementos operativos de la región y zona militar que está en Guanajuato y de la Guardia Nacional, pero hace falta el involucramiento de los mandos y de la Fiscalía General de la República con más Agencias del Ministerio Público Federal, con la misma presencia de la SEIDO en el Estado.