Alcalde de San Francisco del Rincón, positivo por Covid-19

El presidente municipal de San Francisco del Rincón, Javier Casillas Saldaña, dio positivo a la prueba de Covid-19.

Fue el mismo alcalde quien así lo dio a conocer este lunes a través de un comunicado en el que explica que se han realizado pruebas rápidas entre el personal municipal y que luego de dar positivo en ella se practicó la PCR que confirmó el resultado.

De igual manera, pide a quienes tuvieron contacto con él hagan lo conducente y es que el pasado viernes, Casillas Saldaña dio el banderazo de obras de pavimentación, construcción y rehabilitación de drenaje sanitario en las calle Madriz del Barrio de Guadalupe, Michoacán, de El Llano y Vicente Guerrero, de la comunidad San Ignacio.

Javier Casillas informó que seguirá trabajando, aislado desde su casa. Al corte de este lunes, en San Francisco del Rincón hay 20 casos en investigación, 229 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 228 son comunitarios; 79 personas recuperadas y once muertes por esta enfermedad. En las recientes 24 horas, se informó de 6 nuevos contagios.

El comunicado emitido por la presidencia municipal de San Francisco del Rincón a la letra expresa:

“Derivado del incremento de contagio registrado en las últimas semanas y como parte de las medidas de prevención que se siguen dentro de la administración, se han practicado pruebas rápidas para determinar si existe contagio entre colaboradores, esto de manera periódica”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Transfusión de plasma todavía en investigación

“Resultado de la última prueba, su servidor Javier Casillas Saldaña, he dado positivo confirmado el resultado a través de la prueba PCR en la unidad de salud bucal”.

“De tal manera que se ha dado seguimiento al protocolo que corresponde, para notificar a aquellas personas que han estado en contacto conmigo, para que se tomen las medidas necesarias para el cuidado de su salud y la de sus familias”.

“Cabe resaltar que seguiré trabajando en aislamiento desde casa y con el tratamiento médico que se me indique. Debo enfatizar en que no se ha detenido ni detendrá la operatividad y funcionamiento de la administración, obras y servicios y que me mantendré en la supervisión directa de los trabajos y compromisos”, concluye.