Alcalde de Cortazar desea saber si restos de fosas fueron enterrados durante su administración

Ariel Corona, alcalde de Cortazar, municipio donde se investiga el hallazgo de cuerpos en fosas, afirmó que “sin entrar en politiquerías”, desconoce los avances de las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía de Guanajuato y pidió que se sepa la antigüedad de los restos para tener la certeza de si las inhumaciones clandestinas fueron durante su administración o antes.

“Es importantísimo determinar cuánto llevan ahí esos cuerpos; si llevan dos o tres años que es cuando un servidor no estaba y que no había presencia de la Guardia Nacional, que no había coordinación con Fuerzas del estado, significa entonces que el trabajo que estamos haciendo está dando resultados. Si son más recientes, vale la pena replantear la estrategia”.

Dijo desconocer el avance o detalles sobre las fosas o si operan grupos delincuenciales en su municipio. “La respuesta como autoridad no la tengo, porque no soy autoridad investigadora; somos una autoridad preventiva; una vez efectuados los crímenes de fuero común o federal ya salen de nuestra facultad. Si respondo por lo que dice la gente de manera extraoficial, parecería que hay dos grupos pero esto es una mera especulación dado que no tenemos información formal porque no somos autoridad competente”.

Sobre el mismo tema, el diputado federal Jorge Espadas, reclamó a la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana que no haya pedido la intervención de la unidad especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.

Llamándola “ese señora”, Espadas Galván afirmó que “le gusta venir a Guanajuato a señalar. A la federación no le gusta Guanajuato. Cuando tenemos un hallazgo así, ustedes ¿creen que una sola persona pudo sepultar a tanta persona? La respuesta es no. Esto es consecuencia del crimen organizado y se debe tener una respuesta sumamente importante; para eso se crea una unidad especial, para una fortaleza nacional y no veo una sola exigencia a esta unidad... no la veo, o se es corto de ideas o de conocimientos, o simplemente siguen una línea para señalar”.