Alarma a CROC Guanajuato curva de contagios de coronavirus

León, Gto.- Para el Coordinador General de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Guanajuato, Jorge Hernández Campos, "No son momentos de señalar si no de coordinarse en materia de salud pública para tratar de evitar más contagios de Covid-19, nuestras instituciones médicas han colapsado, ya no hay espacio para atender a más personas y nuestros compañeros médicos están muriendo", señaló.

El posicionamiento de nuestra central obrera es con responsabilidad social, es de informar a la ciudadanía de la cual forman parte nuestros compañeros trabajadores, de la alarmante curva de contagio por la que estamos pasando y en la que tenemos que trabajar como sociedad, dijo ante medios de comunicación.

Fortalecer a personal médico

Alzamos la voz para exigir acciones contundentes para terminar con la cadena de contagio, "es urgente que entre las tres niveles de gobierno apliquen acciones coordinadas para fortalecer al personal médico que día con día resultan contagiados y que a las instituciones médicas públicas se les fortalezca con equipo para la atención a enfermos de Covid-19".

Sobre las cifras de médicos, de enfermeras infectados y fallecidos las autoridades tienen que ser claras, pues como integrantes del Consejo de Seguridad de Salud del IMSS, sabemos que la realidad es alarmante, debemos de preguntarnos si las decisiones y acciones llevadas son las más adecuadas para todos?, dijo.

Es transporte un foco de transmisión

Es incomprensible que en nuestra ciudad, que nuestros compañeros trabajadores salen de sus hogares a sus empresas que respetan las medidas de salud e higiene, los medios de transporte público urbano no hacen lo suyo y se convierten en foco de transmisión del virus, señaló el representante sindical en el estado.

Todos desde los sectores obrero patronal, aquellos en instancias de gobierno y como sociedad, tenemos que ser partícipes de las medidas de seguridad, para evitar resultar infectados, pues el escenario en nuestra ciudad y estado es claro ya no hay espacios para la atención médica.