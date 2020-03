"Al que le toca, le toca, digamos que es mucho escándalo"

Pese a las recomendaciones de que los adultos mayores se quedan en casa y eviten salir debido a la pandemia del coronavirus, que ya tiene hasta el momento 13 casos confirmados, 10 de ellos en León, según el portal https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/, Don Isidro de 73 años, como su esposa, tiene que salir para vender diarios y así poder subsistir día a día.

¿Qué opina usted del coronavirus?

"Yo no opino nada, digamos es mucho escándalo, lo que le ponen en el periódico, al que le toca, le toca, que cubrebocas, muchas personas me dicen y me siento más mal con el cubrebocas".

Él como otras personas y adultos mayores que todavía venden periódicos, están al día y su sustento pende de vender periódicos, así Isidro viste la casaca del Noticias Vespertinas, un hombre delgado, pero que dentro esconde una gran fortaleza y sentado a la espera de los diarios que ha de vender para ganarse el pan de cada día, acepta la pandemia y si hay cuarentena, dice “pues qué que hacemos, estar ahí, no pos ahorita ahorita el que nos está ayudando es Obrador con la pensión que nos da”. Muchos adultos mayores como él tienen que salir a trabajar, pese a las recomendaciones de las autoridades de quedarse en casa

“Estoy en pie”

Como otros adultos mayores que no tiene opción en la ciudad, salen a las calles para comerciar, ya sean con periódicos, dulces o cigarrillos, otros incluso mendigan, Isidro es un vende periódicos , tiene dos décadas como voceador, de salir a las calles a soportar el solazo del mediodía, la indiferencia de la gente dentro de sus automóviles, la contaminación, así todos los días con tal de vender la noticia, el suceso y las obras del gobierno en turno, así diario levantándose antes del alba cuando las estrellas aún pueden verse, y aun con la pandemia y siendo adulto mayor dice Don Isidro “o sea que vengo en la mañana y acá, diario, o sea que ya, ya estoy impuesto, es un rutina de diario, diario, diario estoy en pie”.

¿Quién lo cuida a usted?

“Hay quien me cuide, tengo mi esposa todavía” dice Acevedo. Él y su mujer Livier García de 58 se dedican juntos, a lo mismo, ambos se mantienen de la venta de los diarios, tienen dos hijos que casi no ve, dice Don Isidro.

“Dos pero ya casados, no se cuidan ni ellos”, sonríe dulcemente “antes los ando cuidando, de que no anden en malos pasos, en la droga, todo eso, hasta eso me tocaron unos hijos que no le hicieron a esa cosa” contó Don Isidro para El Sol de León.

Es padre de dos hijos, nos cuenta Isidro que uno es guardia de seguridad “era custodio de entregar el dinero a los bancos ya tengo tiempo que no lo veo, casi no tiene chance de visitarnos, es que trabajan día y noche, tengo rato que no lo veo”.

Isidro y Livier una pareja de adultos mayores aceptarán cuarentena dice Isidro “pues qué que hacemos, estar ahí, no pos ahorita el que nos está ayudando es Obrador con la pensión que nos da, ningún presidente lo había hecho, mucha gente no lo quiere, pero él se preocupó por lo pobres ¿no es cierto?”.

Isidro nos comparte que tiene sustento asciende a casi los seis mil pesos y es que depende se su pensión y el apoyo por parte del Gobierno Federal, nos comparte “son como $2,620 pesos, cada bimestre, pero ahorita va ser cada mes”.