Al Festival del Globo no le hace falta subsidio: Gabriela Echeverría

León, Gto.- Los organizadores del Festival Internacional del Globo (FIG) no necesitan del subsidio que la administración les da, pero hasta el momento no se ha confirmado si cumplió o no el contrato, pues aunque sólo renta el Parque Metropolitano durante el evento tienen el control total de las taquillas y los estacionamientos, por tal motivo la Regidora de Morena Gabriela Echeverría, solicitará la revisión de las cláusulas para saber si son acreedores a sanciones o intereses moratorios.

La integrante del Ayuntamiento también pidió al gobierno de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos que no sea “tapadera” de nadie.

Dijo que los empresarios del FIG utilizan otros espacios como La Velaria y recursos humanos en operativos que no funcionan para otras ocasiones como el personal de limpia, que tienen jornadas extenuantes.

Adelantó que el FIG debe 5 millones y medio aproximadamente, pero aún no se confirma si los organizadores del evento pagaron o no, pues se canceló la reunión del Consejo del Patronato del parque Metropolitano de León, donde se hablaría de la situación.

“El Festival Internacional del Globo es de un particular, produce millones de ganancias y esperemos que no haya esta complicidad del gobierno con estos empresarios porque están acostumbrados a tener ganancias siempre con el gobierno en turno. Las cosas se deben de transparentar (...)”, recalcó.

Dijo que esto deberá quedar como antecedente y entiende que genera una derrama económica, pero debe cumplir y no dejar al municipio como una segunda parte.

“Les regalamos cuatro millones de pesos de nuestros impuestos, de nuestro trabajo y ahora ellos no cumplen con su parte, yo creo que hay que revisar bien el contrato y cuáles son las cláusulas en las que están incumpliendo y que hagan efectivas”, mencionó.

Buscarán beneficio social

Considera que en el caso de que se les diera el financiamiento nuevamente tendrían hacer un beneficio social, porque la ciudad necesita que se vea por los más vulnerables en ste caso los empleados de limpia, los pescadores de la Presa de El Palote, los alrededores del Parque Metropolitano, niños desamparados, entre otros.

“Cuando ellos (los organizadores) hacen uso de las instalaciones se adueñan de las taquillas, no tenemos el control de las mismas, ellos entregan un porcentaje, pero ¿basado en qué? no lo sabemos(...)”, finalizó

“El dinero seguramente lo tienen y la importancia que le toma a las autoridades, al dinero de la ciudad, lo ven como un negocio particular”, lamentó.

Dijo que el año pasado no demostraron que hubiera una derrama económica porque fue virtual una parte y otra no, la complicidad de quien sí pudo asistir en un lugar exclusivo, porque mucha gente sobrevive alrededor del Parque Metropolitano.

“En el trienio pasado, donde no había una derrama económica que se pudiera comprobar y aún así se entregó la misma cantidad, donde solamente unos se beneficiaron”, explicó.

Se vieron que tenían los recursos pues hacen fiestas privadas después del FIG para agradecer al apoyo, a los pilotos “se siguen haciendo eventos internos, donde no es cosa sencilla lo que se entrega son eventos muy exclusivos y el que nos dejen como segundo plano (a la autoridad) y que se puedan hacer responsables de lo que a ellos les corresponde”, indicó.

En esta ocasión luego del punto más álgido de la pandemia, que tiene lastimada la economía de muchos ciudadanos, se incrementó el precio de forma extraordinaria y muchas familias no lo pudieron pagar.