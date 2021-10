Ajusta modelo de seguridad Alejandra Gutiérrez tras ataque a policías

León, Gto.- Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, modificó el modelo de seguridad en la ciudad, luego de los atentados en contra de policías municipales, mismos que consisten en patrullaje con al menos dos unidades y también el reforzamiento de capacitación para policías recién egresados de la Academia en la ciudad, así lo dio a conocer en atención a medios durante un evento.

“Vamos a cambiar la formación de los cadetes, vamos a reforzar la capacitación de los que ya salieron de la academia los vamos a capacitar mejor, estamos cambiando todas las fortalezas de la propia área, ya di instrucciones a la propia tesorera municipal, que es prioridad el equipar mejor a nuestra seguridad Pública entonces el presupuesto de 2022 va con bastante recurso para fortalecer el equipamiento de nuestros elementos de seguridad, también de manera directa he dado instrucciones para que se cambie el modelo de operación”, comentó.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Empresarios se suman a estrategia de seguridad de Alejandra Gutiérrez

Agregó que los patrullajes en la ciudad se están realizando en binomio, para que los policías sigan realizando las acciones de vigilancia con mayor seguridad, además de que ya se ha estado dando la depuración de elementos que se han identificado relación con el crimen organizado y pese a no especificar un número exacto de depuración, sí mencionó que se seguirán haciendo ajustes por el bienestar de ellos y de los leoneses.

“Aquellos que estén haciendo bien su trabajo en todo momento se les va a dar mejor equipamiento, mejores herramientas, mejor capacitación y tenemos que cuidarnos pero aquellos que no estén haciendo su trabajo de manera adecuada, a los que estén pegados con los malandros habrá mano dura, de hecho se va hacer una depuración de la corporación, ya iniciamos y tope a donde tope, pero lo más importante que a mi me interesa es salvaguardar la vida de las leonesas y de los leoneses”, mencionó.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local No nos echaremos para atrás en seguridad: Ale Gutiérrez

Gutiérrez Campos expresó que todos los policías que estén haciendo bien su trabajo, tendrán el respaldo del municipio, del estado y federación, pero quien no esté haciendo lo propio, será entonces dado de baja de la corporación a fin de tener a personas comprometidas con el objetivo de seguridad.

La alcaldesa de León dijo estar en comunicación con los familiares de los policías atacados y que nunca los dejará solos, por lo que se está coordinando con las autoridades tanto estatales como federales, para dar con los responsables de los hechos condenables.

“Lo que les he pedido a todas las fuerzas de seguridad insisto a Federales, Estatales y Municipales es que no bajemos la guardia, pero sobre todo que trabajemos de manera coordinada, a cada uno nos toca una parte de este operativo y la intención es que trabajemos de la mano para dar resultados y sobre todo que demos resultados sobre estos hechos que no podemos permitir que sigan sucediendo”, indicó.