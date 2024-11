Buscan reactivar iniciativa de ley para regular agentes inmobiliarios en Guanajuato

León, Gto.- La Asociación de Agentes Inmobiliarios en Guanajuato (AIAG), buscará que el próximo año se presente de nueva cuenta la iniciativa de ley que regula las operaciones inmobiliarias, misma que se espera sea publicada y aprobada en el Congreso del Estado para el 2025.

Así mencionó Gabriel Ponce Fuentes, presidente de la organización que agrupa a los profesionales inmobiliarios en el estado de Guanajuato que están acreditados por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.

"Lo que falta es concluir con la iniciativa que presentamos este año en el Congreso, que la mandaron a la congeladora", declaró Ponce Fuentes.

Ponce Fuentes hizo hincapié en la prioridad de ley ante el incremento de fraudes e incertidumbre jurídica en los inmuebles pues se han dado casos donde las familias compran bienes raíces con agentes no calificados.

El presidente de AIAG informó que actualmente se cuenta con 700 afiliados en todo el estado, sin embargo, en los próximos cinco años busca que sean 5 mil agentes certificados ya que no se tiene conocimiento de quiénes y cuántos agentes operan fuera de la ley.

Esperan acuerdo con los industriales

Asimismo, Gabriel Ponce manifestó que se pretende llegar a un acuerdo con los industriales de la vivienda en Guanajuato ya que este sector también cuenta con agentes inmobiliarios y existen otras características diferentes a las que trabajan en el mercado libre.

“Queremos que nuestro sector se profesionalice porque tenemos una responsabilidad social. Hoy celebramos el Día del Agente Inmobiliario por el esfuerzo y trabajo que hacen los agentes con las familias en el asesoramiento y acompañamiento para obtener su hogar", apuntó.

Finalmente, dijo que los principales problemas son la competencia desleal pues hay personas que no cumplen con la capacitación de este servicio y están fuera de norma y en cuanto a las mesas de trabajo manifestó que no se llegó a un consenso porque existen características diferentes, por ejemplo, “en el mercado libre se tienen otras características a un desarrollo nuevo donde no existe ningún problema, contra un mercado libre que puede venir una casa en un remate judicial en rebeldía”.