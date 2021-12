Aguinaldo derecho de todo trabajador: Marco Antonio Rodríguez

León, Gto.- El patrón tiene la obligación de pagar el aguinaldo a sus trabajadores, no hay excusas para no pagar esta prestación incluso si el contrato fue verbal, compartió Marco Antonio Rodríguez Velázquez, subsecretario de Trabajo y Previsión Social.

Respecto al aguinaldo dijo que “la Ley Federal Trabajo estipula que el trabajador debe recibir al menos al menos el equivalente a 15 días de salario si trabajo el año completo y esta prestación no requiere haber trabajado al menos la mitad del año o tres cuartas partes no. Es una prestación pagadera en la proporción en que el trabajador colaboró con el patrón en una relación obrero patronal en la proporcionalidad de los días que corresponden y debe ser pagada antes del 20 de diciembre de cada año".

Dijo que por ejemplo, si el trabajador empezó a laborar antes del 20 de abril tiene derecho a la parte proporcional que serían tres cuartas partes de su aguinaldo equivalente al menos a 15 días, porque cada contrato es diferente, se tiene que revisar, pero ninguno puede estar por debajo de los 15 días.

Explicó que el patrón tiene la obligación de pagar el aguinaldo por cada uno de los trabajadores, por parte del empleado haber asistido a trabajar y no pudo acudir a trabajar por cuestión de enfermedad se hace un cálculo especial.

Recalcó que en Guanajuato hay patrones muy comprometidos con el pago de los derechos de sus trabajadores, lo que han visto a lo largo del tiempo.

Por otro lado compartió que no hay ninguna salvaguarda como en el caso de la pandemia, para que no se entregue el aguinaldo, incluso cuando hay contratos verbales, no necesariamente tiene que estar escrito.

Dijo que si la persona tiene alguna duda se puede llamar al teléfono 8008213600 o ir a la sede donde están las Juntas de Conciliación o los Centros de Conciliación para asesorarse con un procurador de la defensa del trabajo, que son especialistas en el tema; también hay un chat en la página de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social.

Informó que si un patrón no paga el aguinaldo que le corresponde, los trabajadores pueden darlo a conocer a través de la dirección de Inspección del Trabajo la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social hará una visita para conminar al patrón a hacerlo lo más pronto posible y si no lo hace emitir una sanción contra este.

“La sanción para el patrón depende de que falta incurrió, si hubo dolo o no, si hubo un error de cálculo, también del tamaño de la empresa, el número de empleados y con cuánto se hizo el posible error, entre otras variables”, externó.

Finalmente dijo que en años anteriores hubo inquietud de algunos trabajadores, por lo que visitaron a los patrones, pero en el estado son pagadores de sus compromisos y de acuerdo al reglamento se dieron tres días en menos de los cuales ya habían pagado ese pequeño diferencial que existía.