¡Aguas! cajero retiene tarjetas bancarias

Hoy por la mañana usuarios del banco Santander reportaron que al ingresar sus tarjetas en los cajeros fueron retenidas por lo que las unidades bancarias restringieron el uso de sus plásticos y se reportaron como robadas.

De acuerdo a una usuaria que se comunicó con El Sol de León, reportó que, al introducir su tarjeta en uno de los cajeros, ya no le fue devuelto su plástico, la unidad bancaria le notificó que se reporta como robada, esto sucedió en la Colonia Arbide esquina con Nicaragua y Chispas.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Exigen transportistas apoyos para reactivar el sector en el estado

La misma situación fue para otros usuarios, quienes se quejaron de la devolución de sus tarjetas del banco mencionado, pues sus plásticos fueron reportados por robo.

A la unidad bancaria asistieron elementos de la policía municipal quienes atendieron el reporte de las tarjetas retenidas, sin embargo nada pudieron hacer.

La usuaria comentó que no obtuvo respuesta por parte del banco. “Llamé al número que está en los cajeros, y después de la primera opción ya no contestan, no están atendiendo, estoy llamando nuevamente al número del banco y simplemente ya cortan la llamada, ya no avanza bien las opciones”.