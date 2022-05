Agua potable, sin revanchismo

León, Gto.- Si hay voluntad y no revanchismo político del presidente Andrés López Obrador, se resolverá el abastecimiento de agua para el para el estado, porque de otra manera se dejará de ser viable cualquier proyecto, declaró Alejandro Arena Barroso, Secretario del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

Mencionó que para León y el estado si no hay posibilidades en un corto plazo de solucionar el problema del agua, se va a tener que migrar a otras regiones del país donde haya esas disposiciones del vital líquido. El agro se quedará improductivo o sembrando variedades de temporal, cuando tiene un potencial agrícola impresionante y una industria exportadora de primer nivel.

El municipio que más sufriría sería León porque es el más grande y complicado porque 99% de su agua es del subsuelo y mientras que los mantos freáticos bajan entre uno y dos metros a nivel estatal, en la ciudad lo hacen entre cinco y 20 metros.

“Los pozos están bajando cada año y la calidad del agua también es inferior entre más profundo sea el estrato del agua donde se extrae”, explicó.

Aseguró que de un día para otro se puede quedar sin agua porque cuando menos en Guanajuato, la inmensa mayoría del agua se extrae del subsuelo y los mantos freáticos se agotan.

“Si no hay una solución rápida a esa sobreexplotación en un transcurso de 10 a 20 años el estado se quedará sin agua e improductivo”, lamentó.

Respecto al plan B que tiene el gobierno del estado tiene, dijo que es realmente viable, pero como todo lo que depende del agua es de la federación, se necesita la voluntad de AMLO de decir: “Aunque no sea un estado de Morena, le vamos a dar el apoyo que necesita desde la federación, nos quitan El Zapotillo y nos dan otra opción, pues bienvenida la opción, pero si nos nos dan nada nos vamos a morir de sed aquí”.

El estado ha sido muy castigado por haberse vetado el hecho que tenga derecho a una presa como “El Zapotillo”, y las autoridades no ven claro el tema del apoyo del Gobierno Federal, lo que representa un factor de incertidumbre para los empresarios.

Arena Barroso reconoció que el tema es complicado, pero la administración municipal y el presidente del Consejo Directivo de SAPAL, Antonio Morfin, tienen la firme intención de dar agua a todos.

“Que no haya como lo hay ahorita, ciudadanos de primera y de segunda, los de segunda desgraciadamente no tienen esperanza de recibir el vital líquido, sin embargo ahorita se está dando el propósito de dar agua al que no lo tiene”, concluyó.