Agricultores del estado cambian trigo por agave

Abel Muñoz Bravo, presidente del Consejo directivo de Productores del Sistema producto Trigo, dio a conocer que en municipios como Irapuato, Pénjamo y Abasolo la producción de trigo a ido a la baja durante el 2023 y en su lugar han comenzado a ser invadidas por plantíos de agave.





Productores de municipios como Pénjamo, Irapuato, Abasolo han tomado la siembra de agave como nueva alternativa, ante crisis económica.





En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, Abel Muñoz Bravo aseguró que durante el último año, se han registrado que más del 30% de los terrenos de cultivo temporal que había en el estado, es decir, las tierras de cultivo que dependen de la lluvia para generar una buena cosecha y que no tienen sistemas de riego de pozo y que anteriormente eran ocupadas con siembras de cereales como trigo o maíz, poco a poco han comenzado a ser remplazadas por agave, producto que desde hace unos meses ha ido agarrando auge dentro de la actividad agrónoma del estado, por las bondades que este trae a los productores.

Te Recomendamos: Local Productores sustituirán siembra de trigo por forraje, por falta de apoyos

Resaltó que lo preocupante de esto está en que con estos cambios Guanajuato comenzará a sembrar menos trigo, lo cual traería un colapso en la industria agroalimentaria del estado, pues cabe resaltar que Guanajuato está entre los cinco estados que más trigo producen en el país, lo que significa que no se alcanzaría a cumplir con los parámetros que exigen las industrias, por lo que optarían por adquirirlo a otros estados.

“Estamos en un problema, la falta de apoyos nos ha orillado a que los productores principalmente los que están pegados a Pénjamo o que se encuentran por estas zonas de denominación de origen comiencen a cambiar sus productos base por el agave, muchos de ellos con terrenos de temporal, lo cual nos hará caer drásticamente en las cifras de producción y sería dinero que se le estaría yendo de las manos al campo guanajuatense”, dijo Abel Muñoz Bravo.

Por ello, llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a no descuidar el estado y reactivar programas que den la tranquilidad a los productores del campo, así como a las empresas a que paguen de manera correcta el precio del producto.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Si queremos seguir manteniendo la producción del estado, las autoridades deben apostarle a que se llegue a los mejores términos, y que las empresas paguen lo justo, pues de lo contrario los productores seguirán buscando la manera de salir adelante, pues ellos no pueden dejar de producir, pero tampoco van a producir algo que no les es rentable”.