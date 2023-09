Agresiones contra inspectores de Comercio y Consumo generan rotación de personal: Romero Pacheco 

León, Gto.- Golpes, insultos y hasta amenazas con armas, son parte de las agresiones que viven de manera constante los inspectores de Comercio y Consumo cuando están haciendo su trabajo en campo, principalmente retirando mercancía de vendedores que no cuentan con los permisos correspondientes.

Así lo informó el secretario para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, señaló que el último caso fue en la calle Belisario Domínguez del Centro de la ciudad el viernes pasado cuando cuatro hombres acorralaron a un inspector, además de otros casos que le han reportado en la Zona Piel.

“Nos pasó el viernes aquí en Belisario Domínguez, a un inspector lo acorralaron cuatro personas muy agresivas y el mismo comerciante dijo 'tranquilos, no está pasando nada', entonces a veces no nos damos cuenta también de lo difícil que es ser un inspector, yo he visto videos donde han sido amenazados en algunas zonas antes de poner en Zona Piel a algunos les llegaron a sacar una arma, son gente que también a veces han sido insultados, golpeados”, dijo.

Explicó que derivado de esta situación, desde que entró a la administración le han reportado una constante rotación de personal pese a que los sueldos han mejorado.

“Tenemos una alta rotación probablemente por el riesgo, por el tipo de trabajo, se ha mejorado el sueldo, hay que decirlo, pero probablemente todavía hay este tipo de situaciones”, agregó.

Comentó que en ocasiones los inspectores son acompañados por elementos de la Policía Municipal principalmente en las zonas “calientes” o de alta violencia e inseguridad que es donde se realizan con más frecuencia estos casos.

En este sentido, dijo que lo comenta para que la ciudadanía conozca las presiones que tienen los inspectores luego de que la semana pasada se hizo viral un video donde se ve que despojaron de su mercancía a don Goyo en la calle Hermano Aldama del Centro Histórico de León.

“Esto simplemente lo comento para saber las presiones que puede traer un inspector sea de Comercio y Consumo, de Fiscalización, de Protección Civil, cualquiera que ande en campo haciendo una labor de ese tipo es complicado”, añadió.

En cuanto a estos inspectores comentó que siguen trabajando de manera normal ya que no violaron la ley, pues lo único que hicieron fue cumplir con el reglamento.