Agradecen favores a San Juditas

La fe ante todo, devotos a San Judas Tadeo agradecen favores al santo de las causas imposibles, testimonios de algunos leoneses afirman lo milagroso que es.

Este miércoles fue el día para celebrar a San Judas Tadeo, ni la contingencia y peligro de contagio frenaron a los miles de devotos que se dieron cita a los templos para cumplir alguna manda.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Pese a pandemia, fieles veneran a San Judas Tadeo en su día

Días antes de la celebración por parte de la Arquidiócesis se indicó que algunos templos no tendrían actividad para evitar aglomeraciones, sin embargo hubo bastante movimiento.

En Templo Inmaculado Corazón de María existe una capilla dedicada a San Judas Tadeo, la actividad ahí desde temprano fue entrada y salida de gente, aunque decía que el cubrebocas era obligatorio, fueron varios los que al entrar prefirieron hacerlo a un lado.

Afuera de dicho recinto había vendedores de flores y cubrebocas, la mayoría de los asistentes iba acompañado de más de dos personas, incluso muchos menores de edad.

Lo cierto es que contra todo pronóstico de contagio y con la fe por delante, los devotos a San Juda Tadeo contaron como a ellos encomendarse a este santo los ha ayudado con algún problema.

Testimonios

“Yo soy muy devota de San Judas por que la verdad me ha hecho muchos milagros, mi nieto cuando nació, nació con mucho reflujo, cuando tenía de recién nacido le hice esa manda y le prometí, siempre le he rezado, y desde ahí hace 5 años” contó la Lucía Álvarez de la colonia Santa María del Granjeno.

La señora, agregó que además tiene un cisticerco en el cerebro y a consecuencia de eso, le dan crisis de ausencia, por lo que también para sobrellevar este padecimiento.

Para agradecer los favores a San Judas Tadeo, rezan un rosario y ofrecen una comida, esto es una tradición anual en su familia.

La señora Sandra León de la colonia San Isidro, contó con la voz entrecortada y la mirada a medio llorar, el porqué ella es devota de San Judas Tadeo.

“Estaba casi desahuciada, me sacaron un tumor del hueco pelvico y no tengo cáncer ya; mi niño es un milagro, me operaron cuando estaba de tres meses, no nos habíamos dado cuenta, recibí quimioterapias con él, la última operación fue hace como tres meses” Sandra agregó que fue su comadre quien la acercó al santo de las causas difíciles.

Lizbeth Nayeli es madre de Tadeo de un año 4 meses, la joven habitante de Arboledas de los Castillos contó que tiene aproximadamente 2 años asistiendo a misa dedicada a San Juditas, aunque por la pandemia tenía tiempo que no visitaba el templo.

“Muchos favores, cuando me alivie, me dijeron que podía tener una malformación, le pedí a San Juditas de que todo saliera bien” dijo Lizbeth sobre uno de los favores que ha recibido de dicho santo.

Una tradición familiar es lo que hace más emotivo el culto a San Judas Tadeo para Juana Méndez de la colonia 10 de mayo.

“Tengo 7 años viniendo porque cuando estaba embaraza de mi niña me detectaron diabetes, cuando tenía como 12 semanas ella no crecía a causa del diabetes, entonces vine, cada año tengo manda de venir vestida y traer a la niña” dijo la mujer que acompañada de sus hijos entra de rodillas al recinto religioso.

Agregó que durante su embarazo en los primeros 2 ultrasonidos, los doctores dijeron que si ya no se escuchaba su corazón en el tercero, tendría que perderlo.