Agradecen adultos mayores agilidad en vacunación contra covid-19 en León

Adultos mayores se mostraron agradecidos con el servicio que recibieron en algunos puntos de vacunación contra covid-19 en León, ya que señalaron el proceso ha sido bastante ágil.

"La verdad yo me siento muy a gusto, estoy en paz, me siento con mayor tranquilidad y no tardamos mucho ni nada, la verdad fue todo muy sencillo", comentó Ana Hernández quien recibió su vacuna en el Poliforum León.

A diferencia del primer día de arranque en el que 37 puntos de vacunación comenzaron tarde a aplicar el biológico y solo 6 empezaron antes de las 10 de la mañana, el segundo día se arrancó a las 8 de la mañana, por lo que el proceso fue mucho más rápido y con menos tiempo de espera en el lugar.

En cuanto a la Velaria de la Feria, espacio que implementó la dinámica de automóvil para colocar la vacuna, de igual manera se observó un panorama más ágil en la aplicación del biológico, pues no sé observó tráfico ni largas filas hasta los bulevares aledaños.