Agradece Arzobispo a jóvenes generar una sociedad justa

El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, agradeció a los jóvenes el trabajo que hacen en las comunidades parroquiales y por el testimonio que dan en sus escuelas, así como por generar un sociedad justa y fraterna, durante la homilía de la misa de la Marcha Juvenil a Cristo Rey que en su edición 36 se llevó a cabo de manera virtual.

En el templo de Cristo Rey, Cortés Contreras hizo referencia a la pandemia por Covid-19 para manifestar que “este virus nos ha hecho ver y nos va a hacer ver todavía más, la necesidad de volver al otro, de volver a voltear a ver al otro”.

Pero también reconoció que la emergencia sanitaria “nos está metiendo en una crisis profunda. Tengan la seguridad que en esta crisis va haber una cantidad de esfuerzos por seguirle dando a la juventud, seguirle dando la familia, seguirle dando a la educación, seguirle dando a la cultura, cosas superficiales”.

Para contrarrestar ello, dijo, “necesitamos tener sabiduría y pedirle al señor que nos ayude a entender lo que Cristo dice: libera tu corazón; dalo al otro; te relación con el otro, voltea a ver al otro y entonces tendrás la ligereza de la libertad”.

Debido a la pandemia, la Marcha de la Juventud que congrega a miles de personas en el Cerro del Cubilete cada año, en esta ocasión tuvo que realizarse a través de plataformas digitales, a las mismas que el arzobispo criticó.

Dijo que el ruido y los vicios son las respuestas que los jóvenes encuentran a sus inquietudes “pero las llenan por una hora o por una semana; llámense drogas y alcoholismo, tener dinero o teléfono celular o cualquier otro que comienzan a ser adicciones… el teléfono te da respuestas rápidas, no permanentes y a veces ni verdaderas”.

Los llamó a cuestionarse en lo fundamental para el ser humano. “¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna, para no morir, para no irme en el vacío, para darle sentido a mi distancia?”

La respuesta, es que los “diez mandamientos de la ley de Dios pertenecen a una ética universal; al musulmán, al budista, al que no cree… son mandamientos éticos para toda la humanidad: no robar, respetar al otro, no mentir; es una ética universal”, afirmó el máximo jerarca de la Iglesia católica en León.

Alfonso Cortés externó su agradecimiento a los jóvenes y los bendijo. “Muchas gracias por el testimonio que dejan en la universidad. Gracias por querer crear y generar una sociedad justa y fraterna; que Dios los bendiga y que Dios les dé su gracia y fortaleza en estos momentos”

En su mensaje, Cortés Contreras también reprochó a los medios de comunicación, a los bienes materiales y a toda la propaganda que está en el aire y “que comemos; esa no es la perfección, esa no es la vida eterna; la paz del corazón viene cuando el corazón tiene libertad para amar”.

El prelado exhortó a liberarse de las ataduras “El amor por el otro nos puede liberar. En la vida necesitamos de personas, de amigos, de gente, de pastores que nos ayuden a liberarnos de nosotros mismos”, concluyó.