Agiliza IMSS atenciones a través de jornada médica

León Gto.- Personal del (IMSS) en Guanajuato, participaron en la quinta jornada nacional de continuidad de los servicios ordinarios, que se llevó a cabo del 13 al 15 de mayo.

La jornada tuvo la finalidad llevar a cabo diferentes estrategias de atención médica y prevención, con la intención de disminuir los tiempos de espera de consultas de especialidad médica y cirugías.

Participaron especialistas de Oftalmología, Psiquiatría, Traumatología y Ortopedia, Máxilo Facial Cirugía General, Ginecología, Medicina Interna, Nefrología,. Medicina Física y Rehabilitación.

En esta jornada se llevó a cabo la atención de 914 consultas de Segundo Nivel de Atención y 115 cirugías.

“Con trabajo de planeación y coordinación fue posible beneficiar a la población derechohabiente que requería servicio en Primer y Segundo Nivel de Atención. Gracias al personal institucional fue posible realizar acciones en diversos hospitales y Unidades de Medicina Familiar (UMF)”, comentó el coordinador de Prevención y Atención a la Salud, del IMSS en Guanajuato, Guillermo Nava Hernández.

Además, Nava Hernández mencionó que en el Primer Nivel de atención se realizaron detecciones de cáncer cérvico uterino, chequeos PrevenIMSS, consultas generales, detecciones de cáncer de mama, estomatología preventiva, evaluaciones nutricionales y vigilancia prenatal, y detecciones de diabetes mellitus e hipertensión arterial, sumando así un total de 2 mil 284 acciones.

También señalaron que las atenciones médicas se ejecutarán bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene, para protección de los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

En dicha jornada participaron los Hospitales Generales de la Zona (HGZ) No.22, en Irapuato; No. 3, en Salamanca; No. 4, en Celaya; No. 21, en León. Los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 7, en San Francisco; No. 10, en Guanajuato; No. 13; en Acámbaro; No. 15, en Moroleón; No. 54, en Silao y en el Hospital General Regional (HGR) No. 58, en León, donde se realizaron acciones médicas para el beneficio de los derechohabientes de diferentes municipios del estado.