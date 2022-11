Aficionado tricolor busca regalar un par de sombreros originarios de San Francisco del Rincón a la familia Real en Catar

León Gto.- Un popular aficionado de la Selección Mexicana de futbol se viralizó en medios nacionales luego de un video en el que señala que trató de darle un sombrero bordado en San Francisco del Rincón a los miembros de la familia real Catarí.

Mediante redes sociales, los medios de comunicación nacionales publicaron un video donde se aprecia al aficionado conocido como “Caramelo” donde cuenta que trató de obsequiar a Emir y a su hijo, un par de sombreros que adquirió en la capital mundial del sombrero.

Estos sombreros charros con el nombre bordado en color oro de Hamad Bin Khalifa Al Thani y Tamin Bin Hamad Al Thani, que también contenía el logo oficial del mundial de Catar, no pudieron llegar a su destino.

“Caramelo” revela en el video que estos detalles no llegaron a las manos de la familia real debido a las cuestiones de seguridad que se tienen en aquel país, por lo que no se le permitió entregarlos personalmente.

El aficionado aseguró que aunque su primer intento fue fallido, continuará acudiendo al palacio para buscar dárselo personalmente, para demostrar su agradecimiento por haber sido generosos con los aficionados mexicanos.

“Le vine a traer este sombrero de San Pancho, Guanajuato artesanalmente hecho, elaborado como les gusta a los cataríes con bordados en color oro y negro, pero no me dejaron entregárselo personalmente al padre Emir por cuestiones de seguridad y bueno opté por regresar hasta que no tenga la oportunidad, así tendré que ir varias veces al palacio para dárselo personalmente de parte de su amigo Caramelo, y también otro sombrero para el Emir”, manifestó “Caramelo” en el video.

“Son dos sombreros emblemáticos, con mucho cariño se los vine a traer porque verdaderamente se han portado bien generosos con los aficionados en este mundial, con esto te puedo decir que es mi tercera ocasión que el comité supremo de Catar me invita a Qatar con todos los gastos pagados, avión, comida y alimento”, explicó.

Es de mencionar que este sombrero charro artesanal realizado por la empresa francorrinconense Salazar Yépez, también fue regalado a personalidades como el gobernador del estado de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo durante la inauguración de la segunda edición de la Feria del Sombrero; quienes también cuentan con este peculiar sombrero y diseño son la famosa agrupación los Tigres del Norte durante su “reunión tour”, además de Cristian Nodal y Lilia Downs, por mencionar algunos.

San Francisco del Rincón en la actualidad cuenta con más de 150 empresas fabricantes de sombreros, de las cuales, 30 son exportadoras; ocho de cada diez sombreros que se comercializan en México provienen de este municipio, y de estos, el 90% se exporta principalmente a Estados Unidos y Canadá, el resto va a Brasil, Perú, Chile y Alemania, principalmente.

En México el mercado interno abarca principalmente los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, Durango, Sonora; del centro del país, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro y la Ciudad de México.