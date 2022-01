Afecta Ómicron hasta 37% productividad de las empresas

León, Gto.- La nueva variante Ómicron del virus Sars-Cov-2 está afectando hasta 37 por ciento la productividad de las empresas en León, debido a los brotes de contagios que surgen en sus colaboradores, informó Luis Gerardo García González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

“Nosotros en una de las empresas que me acaban de reportar tenemos una operación del 63 por ciento de la capacidad que tenemos, en alguna disminuyó un 37 por ciento en producción, en otras un poco menos a lo mejor un 25 por ciento, sí ha bajado a las empresas”, dijo.

Las afectaciones se han dado de manera general, debido a que esto ha dependido de la salud de los trabajadores ante la nueva ola de contagios de Covid-19; actualmente el CCEL tiene agremiadas 9 cámaras empresariales quienes cuentan con cerca de 5 mil empresas.

Las cámaras agremiadas son la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato (CICUR), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

García González explicó que tuvo una reunión con el secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien le solicitó que desde su liderazgo deben de realizar acciones de concientización para que sus trabajadores tomen las medidas necesarias de salud y protección en contra del Covid-19.

“Nos pide el Secretario que desde nuestros liderazgos hablemos con la sociedad con las cámaras y que pongamos especial cuidado y atención en esto, vamos a mandar un boletín a todos nuestros asociados para que sean insistentes en el control y cuidado de todos”, mencionó.

Agregó que será responsabilidad de cada líder empresarial informar sobre los cuidados y estar pendiente de la salud de sus colaboradores, pero también pidió a todos los ciudadanos protegerse con todas las medidas de salud necesarias para avanzar pese a la contingencia.

“Yo creo que la responsabilidad es de todos los ciudadanos no nada más es de la Secretaría de Salud, es de empresarios, de la sociedad, del gobierno y si todos no nos ponemos juntos a colaborar y a tener conciencia que somos la solución, esto no va a caminar, tenemos eventos masivos muy fuertes con mucha irresponsabilidad de muchos ciudadanos”, mencionó.

Por último el presidente de la CCEL dijo que lamentablemente las personas que llegan a tener Covid-19 ya no quedan al 100 por ciento en su vida, por lo que llamó con más fuerza a estar protegidos contra el virus Sars-Cov-2.

“Este virus lo hemos visto en las noticias de todo el mundo, lo hemos visto altamente contagiante y muchos lo están tomando en cuenta como si fuera una simple gripa el problema es que no es una simple gripa y no pueden quedar hacia el futuro trastornos en la salud, mucha gente ha quedado dañada con el Covid, se recupera en parte pero no queda al 100”, comentó.