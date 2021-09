Afecta desabasto de acero a tintorerías

El sector de la tintorerías se ve afectado por los constantes incrementos en el precio del acero, porque utilizan ganchos de ese material y los precios han aumentado a más del doble, informó Alejandra de la Luz Díaz García, vicepresidenta de Tintorerías de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR)León.

Compartió que la caja con 500 ganchos estaba en $390 pesos y actualmente cuesta $750 pesos más IVA, “es una cosa exagerada y eso te lo digo al día de hoy, porque está aumentando de manera constante, nosotros hacemos un pedido ahora, pero no sabemos la siguiente semana”.

Explicó que han pensado en sustituir los ganchos de acero, por los de plástico, pero la gente no los acepta y no dan la misma imagen, por esa razón no es una opción.

El año pasado tuvieron una gran afectación, porque con la pandemia no hubo fiestas, graduaciones, además los servicios a extranjeros como coreanos y japoneses bajó, “ellos trabajaban en Puerto Interior y las empresas con las que vienen les pagaban todo, imagínate cuánto nos pegó”.

Dijo que en el 2019 estaban al 100% en cuanto al servicio a las tintorerías, en el 2020 en los primeros meses trabajaron al 30% y en los últimos meses se incrementó al 40%.

“Este año comenzamos mal cuando debe ser una temporada súper buena, porque es cuando llevan sus abrigos, chamarras y ropa de invierno, ya para marzo hubo más movimiento, empezaron las graduaciones, eventos como bodas y la gente otra vez empezó a salir, entonces estuvo mucho mejor, ahorita estamos al 70%”, precisó.

Por otro lado, dijo que el sector ofrece empleo a cerca de 200 personas, pero han cerrado cinco tintorerías desde que comenzó la pandemia, por lo que descansaron algunos y otros trabajaron menos tiempo.

“Hay dueños de tintorerías que tienen más y lo que hicieron fue dejar el puro mostrador para atender y concentrarse sólo en una máquina para ofrecer lo de cuatro o cinco diferentes”, informó.

Siguen incrementos en insumos

Díaz García, compartió que en las tintorerías utilizan cloro e hidrocarburo para lavar la ropa, pero hay otros químicos que vienen de Estados Unidos “es la primera vez que no hay algunos productos porque las empresas han cerrado empresas y otras porque no pueden pasar. Esto ha aumentado en un 50%”

También dijo que el incremento del gas también les ha afectado porque “todas las tintorerías tenemos calderas y usamos bastante gas por semana y ha sido una cosa tremenda, es imposible aguantar. Nosotros por ejemplo ocupamos 28 mil pesos por semana en gas”.

Su negocio ofrece servicio a domicilio a otros municipios como Guanajuato, Silao y toda la ciudad, por lo que han optado que todas las camionetas sean de gas, debido a los altos costos de la gasolina.

Destacó que fueron de los negocios más azotados por la contingencia, por lo que esperan que en invierno haga mucho frío, que la gente se vacune y que los jóvenes se cuiden porque el problema no va a determinar.

Al cierre de año esperan estar al 80%, que los niños sigan en la escuela y que en diciembre se hagan las fiestas y graduaciones para que se incremente la derrama económica.