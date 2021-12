Afecta a restaurantes alza en canasta básica por inflación

León, Gto.- El alza en los precios de productos de la canasta básico a causa de la inflación del 7.5 por ciento en México, está afectando la economía de los restaurantes en Guanajuato, ya que no pueden incrementar los costos de sus alimentos cada que surge un aumento, comentó Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Bajío.

“En el tema de restaurantes nosotros hacemos las cartas y no podemos estar cambiando los precios 2, 3 veces por año entonces a nosotros nos impacta de manera directa en el bolsillo, cuando el jitomate de estar a 8 o 10 pesos sube 38 pesos el kilo, el aceite de estar en 25 sube a 45, la cebolla de estar a 9 pesos sube a 34 y no hay forma de poderlo reflejar”, dijo.

Local Inflación afecta al precio de productos

Agregó que en lo que resta del año ya no será posible modificar los precios de la carta, pero que probablemente en enero se realicen ajustes y una evaluación de platillos que estén generando mayor costo de preparación y que no tengan una alta demanda por los comensales, para al menos de esa manera no afectar al comensal ni la economía del restaurante.

“Ahorita por lo que resta del año no vamos a incrementar nuestros costos, generalmente nosotros hacemos por todo el año nuestras cartas del restaurante y en enero empezamos la planeación de qué platillos son los más vendidos y en ese análisis entrarán los que nos representan un menor margen de utilidad o mayor costo”, comentó.

Cada año los restaurantes establecen sus precios para todo el año, ya que se mandan a imprimir en las cartas o bien se digitalizan para asegurar al cliente la calidad del producto, por lo que los cambios constantes de los precios de la canasta básica no se pueden reflejar en el menú constantemente ya que da una inestabilidad a los establecimientos por lo que tienen que absorber muchas gastos.

Local Ganan empresarios de la industria de alimentos premio nacional de restaurantes

“Los precios en la carta ya están, tenemos precios digitales que ya están en los teléfonos y no podemos estar moviendo precios”, explicó la presidenta de CANIRAC en Guanajuato, quien dijo cuentan con 500 restaurantes agremiados en la entidad.

Eventos se ven aún más afectados

En la coordinación y producción de eventos los organizadores también se ven afectados por la alza de precios en la canasta básica a causa de la inflación, ya que regularmente los paquetes de banquete y servicios se contratan con un año de anticipación, por lo que no existe la posibilidad de hacer ajustes al momento de los cambios de costo.

“En el tema de los banquetes y recintos pues está peor, porque una boda se vende desde un año antes y quién sabe cómo nos toque el precio del filete, del pollo y tenemos que absorber de manera directa la pérdida”, mencionó.

Pese a que ya se ha tenido una recuperación económica importante para el sector de eventos y alimentos, los aspectos económicos del país son los que afectan a que se de un crecimiento para el negocio de forma más rápida.

Prevén reinvención con el incremento al salario mínimo para 2022

Restaurantes en Guanajuato prevén una reinvención de las cartas y menús para poder también equilibrar el incremento del 22 por ciento al salario mínimo, para pasar a 172.87 pesos diarios a partir del 01 de enero del 2022.

“El salario mínimo se va incrementar entonces viene para enero y es algo con lo que vamos a tener que lidiar y convivir y pues ni modo, poner nuestra mejor cara y tal vez tendríamos que hacer una reinvención en nuestras cartas de menús tratando de quitar platillos que de alguna manera nos representen un costo más elevado de insumos”, comentó Helen Anaya Sanromán.