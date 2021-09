Advierte IRYSA que podrían perder 25% de empleos ante la tercera ola Covid-19

León, Gto.- Ante la tercera ola causada por Covid-19, la primera afectación la tienen los aforos, hay movimientos en fechas y en automático incide en los empleos, por lo que se podría perder el 25%, comentó Christian Torres Gutiérrez, presidente de la Industria de Reservaciones y Servicios de Alimentos (IRYSA) Bajío.

Dijo que en el semáforo amarillo estaban al 75% de aforos, pero con el semáforo amarillo con alerta están al 60%. En año y medio la plantilla laboral del sector bajó un 80%, aunque actualmente ha habido una recuperación están lejos de los resultados del 2019.

El aforo máximo es el 60% , pero están trabajando cerca del 45%, debido a las restricciones como tales que imponen las autoridades y porque la gente decide no asistir.

Se mantienen alerta con el regreso a clases, “vemos las estadísticas que antes era el adulto mayor el que estaba contagiado, el que tenía problemas porque no están vacunados y ahorita lo vemos en el porcentaje de jóvenes y niños que antes no los teníamos tan mapeado”.

No esperaba una tercera ola

Comentó que en el segundo semestre del año no ven cosas positivas, sólo mantenerse a flote, porque 2020 fue muy difícil, “la solución no es cerrar porque eso te conlleva a otro tipo de problemas sociales, pero si vemos un fin de año complicado”.

No esperaban una tercera ola de estas dimensiones, otro espejo que ven en otros países, saben que tarde o temprano le pasará lo mismo a México, “esperemos que el incremento del Producto Interno Bruto debido a exportaciones, que favorezca a la industria de reuniones”, explicó.

Ante esta situación, aseguró que se incrementaron las afiliaciones a IRYSA en un 50%, debido al respaldo de una cámara como tal y que la única manera de tener la actividad económica de forma legal es estando bien establecido. Hasta el momento tienen 77 afiliados en León.

Resurgen bodas

Destacó que Guanajuato es muy fuerte en el tema de romance, por lo que resurgieron las bodas en un 50%, de norteamericano, europeos, rusos. Otros eventos que se han incrementado son 15 años, eventos y eventos empresariales.

Reconoció que hubo una caída drástica en el tema de graduaciones cayó un 90% porque había un incierto regreso a clases, “si bajan aforos pasa lo mismo con los proyectos y se reduce drásticamente, según las dimensiones de cada establecimiento”, finalizó.