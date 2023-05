Adultos mayores se seguirán protegiendo contra Covid-19 y otras enfermedades

Los leoneses, en especial los adultos mayores dijeron que seguirán usando cubrebocas para protegerse a pesar de que la Organización Mundial de la Salud levantó la emergencia internacional por la pandemia de Covid a más de tres años de la aparición del virus.

La señora Josefina dijo que seguirá portando su cubrebocas debido a que la semana pasada le diagnosticaron Covid y aunque su estado de salud no se vio tan afectado por precaución prefiere cuidarse.

“Me diagnosticaron Covid, el virus continúa pero no tan potente, aun así me voy a proteger con el cubrebocas porque no solo estamos hablando de un virus que afecta a los bronquios también hay mala calidad de aire que nos daña la salud”, comentó.

En un sondeo realizado por El Sol de León a ciudadanos leoneses, la mayoría de las personas de edad avanzada declararon que continuarán con el cubrebocas mientras que los jóvenes dijeron en su mayoría que nunca usaron el cubrebocas a pesar de que hubo deseos en su familia.

Debido a la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global se anunció que la decisión fue tomada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus quien señaló que la Covid no es motivo de preocupación.

Por su parte, los ciudadanos dijeron desconocer dicha noticia pero confían plenamente en la dosis que se aplicaron contra el virus.

Por otro lado, Diana María de 33 años de edad, nació con problemas en sus pulmones y continuamente usa cubrebocas porque es común que se enferme de las vías respiratorias, manifestó que durante la pandemia perdió a tres integrantes de su familia -su abuelo y dos tíos- .

“Trabajo de almacenista y en mi equipo de seguridad está el uso del cubreboca, yo me siento segura usándolo, a parte esto para mí no es nuevo porque desde que nací tuve problemas de salud de esta índole”, dijo.

Tras el brote de una enfermedad por un nuevo coronavirus que se produjo en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei, en China, la OPS/OMS activó los equipos regionales y nacionales de gestión de incidentes para dar una respuesta de emergencia directa a los ministerios de salud este 5 de mayo fue declarado final de emergencia mundial por Covid-19