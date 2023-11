Adriana Rodríguez es la segunda fórmula con Miguel Márquez

GUANAJUATO, Gto. El ex gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, quien aspira a la precandidatura para el Senado de la República, aclaró que Adriana Rodríguez Vizcarra irá en la segunda fórmula con él, al momento de registrarse.

En entrevista en la capital del estado, después de participar en el arranque de precampaña a la gubernatura de Libia García Muñoz Ledo, aclaró que en la primera fórmula lo acompañara una persona de la sociedad civil, que todavía no está definida.

Primera fórmula para el Senado con Márquez será con la sociedad civil.

Dijo que esta semana irá a registrarse y será, en ese momento, cuando se dé a conocer la decisión final.

“Lo ha dicho Marko Cortés, espero en próximos días hacer el registro para el Senado y cumplir con los requisitos; estoy por definir quién se irá a la fórmula conmigo, será de la sociedad civil y la siguiente semana estamos por definirlo (...) Adriana Rodríguez es la segunda fórmula, fue diputada federal en 2006 y cuando estuve como gobernador la invité al Instituto de la Mujer, pero es de la segunda fórmula y viene la primera”.

Cuestionado sobre el ataque en redes sociales a la precandidata Libia García, Miguel Márquez externó que la gente está cansada de descalificaciones y lo que quiere son resultados.

“Soy un convencido de que nos tienen que dar una catedra de civilidad a los hombres, donde florezcan los proyectos y las propuestas y que el diálogo construya un mejor Guanajuato; al final del día se necesitan todas las fuerzas políticas (...) la gente está cansada de descalificaciones, la gente quiere mejoras en su salario, quiere ver más seguridad en la calle, quiere ver que sus hijos tengan la oportunidad de seguir preparándose, la gente quiere progreso aspira a ser mejor cada día y es lo que se tiene que promover y no descalificarse y menos ahora usando tecnología, los medios digitales para descalificar”.

Sostuvo que el PAN está más unido que nunca y, aunque siempre hay jaloneos, porque muchos levantan la mano, pero cuando se toman las decisiones salen bien unidos por Guanajuato.

Finalmente, aclaró que el tema de seguridad es una cuestión que se debe atender desde lo nacional, sin embargo, dijo que hablará de ello cuando sean los tiempos, así como refrendar su respeto a todos los sectores, incluidos los de la diversidad sexual, pues destacó su presencia en el acto de precampaña de Libia García.

“Siempre he dicho que, ante todo, está el respecto y la dignidad de las personas, lo he respetado y no he tenido problema con la comunidad, tengo mis principios y convicciones, pero mi respeto siempre lo tendrán, por su dignidad como seres humanos y hay temas que deben defenderse”, concluyó.