Adiós a la deserción escolar: regresarán a más de 60 mil estudiantes de Guanajuato a las aulas

Irapuato, Gto.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció que irán casa por casa en todo el estado para buscar a las niñas, niños y adolescentes que por alguna razón desertaron de la escuela para regresarlos a las aulas.

Durante la emisión semanal de “Conectando con la gente”, la gobernadora de Guanajuato recordó que apenas el pasado 17 de octubre se puso en marcha esta jornada intensiva de trabajo para regresar a los alumnos que desertaron de la escuela a las aulas, para con ello abatir el rezago educativo que se tiene en el estado.

“Hoy lo que queremos es que haya una política de cero rechazo a nuestras niñas y niños y que puedan regresar motivados, que la escuela los reciba con los brazos abiertos”, dijo la gobernadora de Guanajuato.

Explicó que para ello se está llevando a cabo una estrategia para capacitar, por un lado, a los docentes, para que sin importar en qué periodo del ciclo escolar lleguen las y los estudiantes los puedan recibir, mientras que por el otro también se están llevando a cabo las capacitaciones para poner al corriente a aquellos estudiantes que se vana integrar, aunque el periodo escolar vaya avanzado.

Por su parte, Luis Ignacio Sánchez Meza, secretario de Educación de Guanajuato, expuso que para esta jornada intensiva para regresar a estudiantes a las aulas se tiene un universo de mil 300 personas que van casa por casa y a los que se les conoce como facilitadores, los cuales visitarán 30 mil casas y en un primer momento la mesta es regresar a dos mil estudiantes a las aulas.

Local Guanajuato avanza en la recuperación educativa tras la pandemia

Y es que de 2020 a 2023, en Guanajuato alrededor de 75 mil niñas, niños y adolescentes abandonaron la escuela, pero en 2024 alrededor de 50 mil volvieron a las aulas; no obstante, aún hay otros 60 mil estudiantes que no precisamente abandonaron sus estudios, pero que no están yendo a la escuela y también irán por ellos para incorporarlos.

Libia Dennise García dijo que para este fin, la Secretaría de Educación de Guanajuato tiene diferentes modalidades para regresarlos, pues ejemplificó que conoció casos de jóvenes que ya no estudiaron, pero ahora están trabajando, pero para ellos hay esquemas como preparatoria abierta, en línea o telebachillerato, por lo cual les ofrecerán estas opciones para que puedan concluir sus estudios y tener incluso posibilidades de un mejor sueldo.

“Yo creo que es muy importante darles estas oportunidades, porque algunos ya están en la vida laboral y algunos a punto de cumplir la mayoría de edad, pero que tienen ganas de concluir con sus estudios”.