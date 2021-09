Adeudan empresarios restauranteros 250 mdp a Fondos Guanajuato

León, Gto.- De los 100 asociados de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) León que solicitaron financiamiento a Fondos Guanajuato, 50 de ellos no pueden pagar, lo que representa una deuda por 250 millones de pesos, informó Helen Anaya Sanromán, presidenta de CANIRAC León.

Comentó que se hizo una solicitud de prórroga y se tuvo respuesta por parte de gobierno del estado de que no puede hacer , sino que cada afiliado debe buscar su reestructura lo que no es favorable y no es lo que se requiere, porque se habla de perder la tasa preferencial, los meses de gracia y en estos momentos no les ayuda.

Comentó que no se esperaba la tercera ola causada por Covid-19, aunque el sector está dispuesto a cumplir desde julio, pero por una razón u otra no ha podido hacerlo. Ahora con cambio de semáforo a amarillo con alerta y el regreso a clases ven lejana la vacunación para los niños, aunque en la parte del regreso a clases ve una reactivación económica.

Estarían en riesgo empleos

Puntualizó que ante la tercera ola de Covid-19 estarían en riesgo los empleos, pues les bajaron el aforo del 15%, por lo que implementarán estrategias para reducir jornadas laborales o terciar días, con el fin de seguir manteniendo la plantilla productiva.

Los empleos que para el sector son cerca de 5 mil en el estado se perderían dependiendo de cómo bajen los aforos.

“Si seguimos en un semáforo amarillo yo creo que lo pudiéramos lograr, pero si descendiéramos a un semáforo otra vez nuevamente hay que hacer algún recorte y eso es lo que no queremos (...)”, explicó.

Dijo que el apoyo federal ha sido nulo, sólo han recibido del municipio y del estado por lo que gracias a ello la industria está de pie, “y deben considerarlo porque nosotros somos los generadores de empleo y la industria de restaurantes, después de nuestras autoridades, somos de los mayores empleadores a nivel nacional.

La empresaria urgió que se manden más vacunas al estado de Guanajuato, porque las vacunas llegaron tarde al estado y al municipio, “por ser el quinto estado a nivel nacional, en la población que se maneja, lo que aportamos al PIB a nivel nacional, creo que deberíamos tener un poquito más de consideración para que la población económicamente activa, los empresarios y los trabajadores sean de los primeros en estar vacunados”.