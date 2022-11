Adán Augusto reveló que Samuel García entregó a medias el proyecto del acueducto

No llegaba ni ante proyecto lo que Samuel García entregó como “proyecto ejecutivo” del Acueducto El Cuchillo II, reveló el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en su reunión con la sociedad guanajuatense en León. El funcionario platicó la anécdota con el mandatario regiomontano para ejemplificar que el proyecto para surtir de agua a Guanajuato sí se entregará en forma.

En los primeros días de septiembre el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda informaba que el segundo acueducto se realizaría en tiempo récord. Ese día mencionó que con la ayuda de seis bombas van a llevar el agua 110 kilómetros (distancia real del proyecto) desde China, Nuevo León, hasta la ciudad de Monterrey.

Ahora sabemos que cuando la esposa de García Sepúlveda, Mariana Rodríguez, pinchó el botón que dio inicio a la construcción de la bombas, aquel 4 de septiembre, el gobernador regio no tenía claro de la magnitud del proyecto.

Así contó el secretario de Gobernación la anécdota con Samuel García:

“Me tocó atender el problema de la escasez del agua potable en Nuevo León y después de darle tantas vueltas los técnicos y los no técnicos llegaron a la conclusión que lo que podía hacerse, era hacer un segundo acueducto que fuera de la Presa El Cuchillo hasta los límites de Monterrey, a Guadalupe, y de ahí se distribuyera hacía la red de agua potable.

Es un ducto de más o menos 80 kilómetros. Nuevamente el presidente (AMLO), cuando le platicamos dijo: ‘pues sí, nada más que diles que la única condición es que tiene que estar terminado a más tardar en agosto del próximo año’. Oiga, le digo, ¿pero 80 kilómetros? y el gobernador (Samuel García) dice ‘yo tengo el proyecto ejecutivo, ya tengo todo’.

Entonces acordamos que el Gobierno Federal iba a aportar ocho mil millones, el gobierno estatal dos mil millones y acordamos hacer un evento para anunciar formalmente que iban a iniciar los trabajos ya 10 días después.

Convenimos con las empresas de Nuevo León, que se iba a dividir por tramos y creo que eran 10 constructoras, todas originarias de Nuevo León, las que van hacer los trabajos de ingeniería, y que el ducto o el tubo para el ducto, se iba a contratar en las empresas que estaban asentadas en Nuevo León que son tres, y que ellos iban a proveer el ducto.

Acordamos que se le iban a transferir de inmediato los recursos federales para que empezaran a dar el anticipo.

Entonces llegamos al evento y ahí todos hablamos muy bien del agua y como íbamos ayudar a la población y se para Samuel cuando le toca hablar y dice: ‘bueno, pues muchas gracias, aquí voy hacer entrega del proyecto ejecutivo’, y nos entrega un poco de planos, unas carpetas y un USB, ‘para iniciar cuanto antes la construcción’ (continuó Samuel).

Se lo entregamos a la Comisión Nacional del Agua y dos días después me habla y me dice: ‘oiga licenciado esto no da para un proyecto ejecutivo, no llega ni ante proyecto, no nos entregó nada”.

El secretario de la 4T, luego de relatar la experiencia con el polémico gobernador de Nuevo León, reconoció que el proyecto que esta elaborando Guanajuato para el tema de agua, se ha registrado en tiempo y forma. Aplaudió que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, logró acordar con los 25 mil productores la tecnificación del campo, para dar luz verde al proyecto que se estaría firmando en febrero de 2023.