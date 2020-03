Acusan alumnas de preparatoria de Celaya a profesores de presunto acoso sexual

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Alumnas de la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya ubicada en la calle Manuel Doblado, incorporada a la Universidad de Guanajuato, usaron las letras de la UG para colocar un tendedero con leyendas en las que denunciaron a profesores de la institución por presunto acoso sexual.

Entre los mensajes expuestos no solamente fueron para docentes, sino también en relación con la familia, de apoyo a la no violencia en contra de la mujer y de los acosos que tienen las alumnas de camino a la entrada o salida del plantel educativo.

Algunas cartulinas mencionaron leyendas como “lucha hoy para no morir mañana”, “la maestra luchando también está enseñando”, “en mi casa protegen a mi acosador”, “Zenon Vargas dice que tuve relaciones con él,” cuando no fue así”, “Gerardo Rentería me dijo: si te pago me bailas”, “Héctor Mendoza el producto más importante para él son sus alumnas”, “Manuel Cervantes me tocó sin mi consentimiento en una fiesta e insinuó ver mis senos”, “José Manuel Vázquez me tocó sin mi consentimiento en el transporte público”, entre otro mesonajes.

Por su parte, Fátima Elena Esquivel Rodríguez docente e integrante de enlace de UGenero externó que hasta el momento no tiene denuncias formales ante esta primera instancia, es por eso que invita a todos los alumnos que denuncien porque, aunque haya letreros que sean visibles, no va a disminuir sino va a aumentar, es por eso que mediante la investigación que se haga puede llegar hasta una baja.

Señaló que el semestre pasado se tuvieron tres denuncias, es por eso que exhorto a los alumnos a denunciar y que no se callen.