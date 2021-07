Acusa PAN que gobierno federal quiere provocar diferencias entre Guanajuato y Querétaro

León, Gto.- El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Román Cifuentes Negrete, dijo que sigue realizando el gobierno Federal una provocación en torno a las observaciones que realiza en materia de Seguridad Pública, ya que si se dan malos resultados, es por la falta de estrategia sólida por parte del Gobierno Federal y que las comparaciones entre estados como con Querétaro y Guanajuato no vienen a abonar nada al tema.

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera, indicó que en Querétaro no se estaba dando un registro de incidencia delictiva tan elevado como el que se reflejaba en Guanajuato.

“En Guanajuato sí se está dando un combate frontal a la delincuencia organizada, no como está pasando en otros países y no como lo han señalado organismos internacionales, actores internacionales diciendo qué es lo que está pasando en el resto del país”, dijo.

El dirigente estatal del PAN dijo que Andrés Manuel López Obrador está obsesionado con Guanajuato, porque en el estado no lo han aceptado, no ha podido entrar su gobierno, porque no ha sido lo suficiente para el estado, ya que han mandado los suficientes recursos para los diversos sectores y proyectos en beneficio para los guanajuatenses.

“El presidente de la República y muchos de sus funcionarios están obsesionados con Guanajuato, a ellos les duele Guanajuato, les duele no poder entrar a Guanajuato, les duele que en Guanajuato tengan la más baja aprobación”, señaló.

Agregó que si el estado se ha visto envuelto en violencia, ha sido por grupos criminales nacionales que se hacen presentes en el estado y que le compete a la Federación también la responsabilidad de la seguridad en la entidad.

También señaló que AMLO no trabaja en la recuperación de empleos y Guanajuato sí, así como no procura los medicamentos para niños con cáncer que en el estado sí se han procurado, no se preocupa por mejorar la economía y en Guanajuato siempre se ha luchado por atraer más inversiones, entre otros rubros.

Cifuentes Negrete comentó que más allá de estar comparando los índices de los estados, debería estar ocupado en trabajar de la mano con ellos para mejorar sus condiciones y hablar en una forma positiva de la situación en el país.