Acusa CCEL sentido electoral la vacunación en municipios del norte del estado

León, Gto.- Para los líderes del Consejo Coordinador Empresarial de León, vacunar a los adultos mayores en municipios con poca población es una "medida proselitista" y “tinte político”.

Luis Gerardo González García, presidente del CCEL, además se dijo a favor de no realizar la Feria de León y José Castro, director del organismo, señaló que la apertura del presidente López Obrador para que la iniciativa privada compre las vacunas es “falsa; lo que hizo fue trasladar la responsabilidad del gobierno federal hacia los gobiernos estatales”.

MEDIDA ELECTORAL

Gonzalez García, comentó que por la mañana del lunes se reunió con el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez a quien le manifestó sus preocupaciones sobre la vacunación en los municipios de Comonfort, Atarjea, Doctor Mora, San José iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.

"Lo que vemos es que la vacunación se está haciendo en comunidades del norte del estado donde hay menos densidad demográfica, donde se ve que es más difícil llegar hasta allá y no entendemos por qué no vienen a ciudades como León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Guanajuato o San Miguel de Allende, donde hay más casos de infección", afirmó.

Señaló que la aplicación de la vacunas anticovid a a adultos mayores es “más de tinte político porque sabemos que les piden la credencial de elector cuando ya deberían de tener los datos para que fuera más rápido y eficiente. Eso es lo que nos preocupa, que haya un tinte político, cuando es una cuestión de salud".

Secundado por José Castro, director del CCEL afirmó que "sabemos que hasta este momento había vacunado solo a dos personas, debido a las distancias y los siervos de la nación, piden la credencial de elector… si ya tenemos un padrón completo de la población de los adultos mayores, deberían de buscar la manera más eficiente”.

Y reiteraron que “parece más una medida proselitista, que cuidar el tema de salud”.

Otra preocupación, dijo, es que “vemos que el programa de vacunación es lento por los problemas del gobierno federal y por parte de la sociedad tenemos que exigir una mayor agilidad”.

Expresó que “los módulos del IMSS y del ISSSTE aparentan que son un cuello de botella y sería muy lamentable que como empresas tengamos las prestaciones sociales cubiertas y al momento de aplicación de las vacunas nuestros trabajadores no cuenten con un programa eficiente”.

FALSO, NO HAY VACUNAS

En semanas pasadas la empresa china Sinovac presuntamente ofreció la vacuna Coronavac, al respecto, el director del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Castro afirmó que “hay mucho radiopasillo, son muchas noticias que salen por aquí y por allá, pero no hay una cuestión formal. Real, no hay nada, a nosotros no nos han ofrecido nada”.

Añadió que “es imposible comercializar vacunas que apenas están en fase 3… que te concedan la posibilidad de que se comercializan, como aquel ofrecimiento de la apertura que tuvo el presidente de que los estados podían comprar sus vacunas fue algo falso y desde algunos puntos de vista de analistas, se han considerado que incluso fue trasladar la responsabilidad del gobierno federal del programa de vacunación hacia los gobiernos de los estados… el gobierno federal es muy consciente que solamente los estados nacionales pueden adquirir vacunas”

Afirmó que “la iniciativa privada sí podría adquirir las vacunas pero no hay. Eso de que están a la venta es un engaño, porque no se pueden conseguir en el corto plazo. Para que podamos adquirirla tenemos que esperar el programa de la federación”.

Luis Gerardo González mencionó que “hemos estado cerca del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y directamente con las farmacéuticas, pero el gobernador no dice que la lista de espera es muy grande”.

"Pensamos que al final de este año alguien que no sea el gobierno federal podría comprar vacunas. Tenemos levantada la mano y estamos coordinados, para que en caso de ser posible, adquirirlas y darlas. Pero en este momento, sería mentir; en este momento no existe la posibilidad de hacerlo".





FERIA, SIN CONDICIONES





Sobre la pandemia y prevención, el líder de los empresario de León expresó que para realizar la Feria es preferible esperar, pues “no hay condiciones. Tenemos que concientizar a nuestros compañeros colaboradores, a nuestros familiares antes de hacerla”.

Mencionó que está próxima la Semana Santa donde la gente se junta y “nos ocupa y preocupa que sea un foco importante de contagios”.

“La Feria causaría un grave daño a la salud y los especialistas ya han dicho que después de las fiestas repuntan los casos y no queremos que vuelva a colapsar el municipio, ni el estado”.

“Al parecer empieza a disminuir un poco esta curva de contagios, incluso vemos una tendencia a la baja porque ya nos estamos separando las fiestas decembrinas, del día de Reyes y no quisiéramos regresar a lo que vivimos hace un año; tenemos que ser mucho muy conscientes, tenemos que ver cuál es la forma de convivir porque si no hay una cura, si no tenemos inmunidad y algún familiar se enferma sentimos un grado de remordimiento y culpabilidad muy grande y no queremos que nos pase”, agregó.

González García afirmó que se contagia mucho más la gente en reuniones sociales que en las empresas. “Nos informan que una parte importante de contagio se da en el núcleo de la familia, dentro de las casas donde hay un contacto más relajo de las medidas y dijo desconocer “de manera oficial” si ha habido brotes de contagios al interior de las empresas. “A nivel organismo no tenemos esa información pero sabemos que se detectan porque son ciudadanos que van y vienen y en las empresas lo detectamos cuando manifiestan síntomas”, finalizó.