Acuerdan impulsar medidas de sanidad

Las cámaras y organismos empresariales y comerciales del estado se comprometieron a fungir como promotores e impulsores del respeto a las medidas sanitarias tanto con sus trabajadores como sus clientes, pues coincidieron en que un nuevo cierre de establecimientos sería complicado, después de más de 60 días que varios sectores tuvieron que bajar sus cortinas a causa de la pandemia de coronavirus.

Por ello, firmaron con el Gobierno del Estado el acuerdo de suma de voluntades entre las cámaras y organismos Empresariales, para implementar en negocios y empresas los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria en los centros de trabajo, para hacer frente a la contingencia causada por la Covid-19, pues varios sectores comerciales han aperturado de nueva cuenta, cuando en el estado se han incrementado los casos de contagio y defunciones.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, que la firma de este acuerdo tiene como principal cuidar de la salud de nuestros trabajadores y de todos los que integran los centros de trabajo, asegurar la productividad de las empresas, con el seguimiento oportuno de protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria; mantener las cadenas productivas libres de riesgos sanitarios, al acatar las indicaciones de la autoridad de salud para extender o contraer la actividad económica, dependiendo del semáforo estatal, así como compartir los protocolos de seguridad sanitaria, las buenas prácticas, los procesos seguros entre los distintos sectores y empresas, para que todas puedan operar de manera equitativa y la recuperación económica sea para todos.

“De verdad este es un momento decisivo en el que no podemos bajar la guardia, por eso resulta gratificante que las empresas y los centros laborales asuman este compromiso con sus propios trabajadores y con la autoridad, pero no basta que en los centros de trabajo se estén generando estas medidas y cumpliendo las normas, si en la vida de los empleados, en su vida privada, en sus domicilios, no están cumpliendo con las medidas sanitarias ni de distanciamiento, por eso necesitamos la participación de todas y de todos, pues sólo de esta manera podremos aplanar la curva de contagios y lograr la recuperación económica de todos los sectores”, dijo el gobernador de Guanajuato.

Por ello, el objetivo de este acuerdo es que sean los propios sectores comerciales y productivos los del estado los que le pidan a sus trabajadores y clientes que si no los quieren afectar, que tomen las medidas sanitarias básicas para evitar la progapación de contagios.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Advierte IMSS: Empresas deben promover la salud entre empleados

“La nueva normalidad nos exige a todos impulsar una nueva cultura laboral y en esa tarea estamos con ustedes”, dijo el gobernador de Guanajuato, al tiempo que recordó que en materia económica no se ha dejado solos a los negocios, pues se apoyó con tres mil 800 millones de dólares para reactivar a los sectores afectados y resaltó que con la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, se podrá tener una recuperación más pronta en el estado, por ello todos deben estar en la misma sintonía, para evitar que pudiera venir un nuevo cierre de establecimientos, si aumentan los contagios.

Tenemos que ser cautos y responsables

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, pidió a los empresarios actuar con responsabilidad, ,pues la reapertura de varios sectores se está haciendo cuando la pandemia está en su pico más alto en el estado, pero con los protocolos necesarios se podrá seguir combatiendo al virus y seguir produciendo.

“Como empresarios todos sabemos que es muy complejo tener que enfrentar todos los pagos que requieren las empresas, sin ningún tipo de ingreso, entonces se determina aperturar el sector económico en el estado, pero desafortunadamente sigue creciendo la curva de contagio, por lo tanto tenemos que ser muy cautos y tenemos que aprender a vivir con esta curva, tenemos que aprender a sensibilizarnos de cómo debemos de actuar con ese te virus”.

Durante la firma del acuerdo hubo más de 150 representantes de sectores comerciales y empresariales del estado, donde destacaron Rolando Alaniz, presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato; Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga; Alejandro Mateos Berlanga, representante del sector hotelero, así como María Verónica Soto Parra, presidenta de 10 000 mujeres por México.