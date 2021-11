Actuación de la FGE en el caso Jorge N. es conforme a derecho: Zamarripa Aguirre

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa Aguirre, defendió el trabajo del Ministerio Público en el caso del diputado federal electo del PAN, Jorge N., y quien fuera liberado tras reclasificarse el delito de violación espuria a abuso sexual.

Zamarripa Aguirre aseguró que ante “cualquier suspicacia” en la reclasificación del delito se cuenta con un sistema de justicia sólido que permite que cualquier ciudadano conozca de cerca el proceso judicial que se siguió.

A pregunta expresa sobre las presuntas deficiencias que el MP mostró en la defensa de la víctima Regina, quien denunció a Jorge N. y quien fue vinculado a proceso el pasado 31 de agosto, el titular de la FGE, de manera tajante, afirmó que se trata de un proceso en audiencia pública del cual no se puede ser omiso.

“Nuestro sistema de justicia penal es público y cualquiera puede estar presente en la audiencia y conocer todos los detalles, esta transparencia es gracias al nuevo sistema de justicia penal; cualquier experto o no en la materia puede darse cuenta de los pormenores y detalles que existen en cada uno de los casos que estamos judicializando”, ahondó.

Jueza deja en libertad a Jorge N.

Fue la jueza María Macías quien ordenó el viernes 26 de noviembre la liberación de Jorge N., no sin antes explicar que es a petición del Ministerio Público que se reclasificó el delito y que le correspondía al PJ ordenar la liberación para continuar con el proceso en libertad.

Bajo la carpeta de investigación 67275/202, Jorge Romero el pasado 31 de agosto fue vinculado a proceso por el delito de violación espuria y luego de más de 80 días de haber permanecido en prisión fue puesto en libertad.

Por lo anterior, habrá de respetar las cuatro medidas cautelares que la jueza le impuso como condicionante que son: Tendrá que presentarse a firmar dentro de los primeros cinco días de cada mes mientras que dure el proceso; no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima; tampoco podrá tener comunicación con ella ni con sus familiares, ni por medio de terceras personas, además de que no podrá salir del país sin una autorización judicial previa. Cabe destacar que en cuanto se dio la resolución la víctima interpuso un amparo.

PAN no intervino en caso

En tanto, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato Eduardo López Mares, negó que este instituto político haya estado detrás de la intención de la FGE de reclasificar el delito por el que es acusado el diputado federal electo, Jorge N.

Además, señaló que a petición de la dirigencia estatal del PAN se le pidió no tomar posesión como diputado federal a fin de que enfrentará el proceso judicial que guarda en su contra, ya que si bien su militancia panista, hasta que no haya una sentencia se podrá definir su situación al interior del partido.

Y es que, al enfrentar el juicio por el delito de abuso sexual, Jorge N. podría alcanzar una pena máxima de un año de prisión y una mínima de tres meses.

FGE recibe una segunda denuncia

Bajo la carpeta de investigación, 68977/2021, la FGE aguarda una segunda denuncia por violación, se trata de la joven María José y de quien se sabe fue reina de la ciudad de Irapuato en el 2015.

Fue a través de la red social Instagram que la joven alzó la voz, motivada de acuerdo a su relato por la liberación de quien señala como su violador, hecho ocurrido en el 2017, en donde Julio Cesar chofer de Jorge N. habría sido una de los testigos.

En el texto denuncia se puede leer: “Mi violador se llama Jorge R. y fue electo como diputado federal, y hoy está libre porque pesa más el poder que la justicia y porque la Fiscalía del estado de Guanajuato así lo quiso. No quería hacerlo público porque no sabía si estaba lista y porque sigo esperando que se judicialice mi caso, pero no es posible que después de haber sido clasificado su delito como violación espuria en el caso de Regina, se cambie a abuso sexual, así como si nada”, refirió.

De igual forma escribió que “es más sencillo meter mano para hacer que un violador salga de prisión preventiva, que hacer justicia teniendo dos carpetas de investigación abiertas (…) Hoy no pido que me crean, solo exijo justicia”.