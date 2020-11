Actividades de la Feria, solo en espacios abiertos

León, Gto.- En el caso dado de que se pudiera realizar la Feria León 2021 todos los eventos a llevarse tendrán que ser en espacios abiertos y no cerrados, adelantó el director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez adelantó, incluidos los conciertos.

Sobre el tema informó el funcionario que están en revisión de todos los protocolos, porque hay que hacer un protocolo por tipo de evento, “nosotros estamos visualizando en el caso dado de que se pudiera realizar la Feria León 2021 que finalmente pues esto depende de la situación epidemiológica que prevalezca estamos esté haciendo hincapié sobre todo en favorecer exclusivamente espacios abiertos y sin ningún espacio cerrado”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Sí al regreso a clases presenciales: Éctor Jaime

Todos los eventos tendrán que hacerse de manera abierta, en espacios al aire libre, en ese tema es donde hemos estado trabajando, no tenemos nada en concreto, pero sí seguiremos evaluando y considerando las recomendaciones que el Consejo Estatal de Salud, al respecto de la posibilidad de realizarse o no, “estamos en este en este tiempo de análisis y evaluación”, recalcó.

MOVILIDAD, BUEN FIN Y ESTADIO

Sobre el incremento en el número de contagios de la Covid-19 y defunciones en León, Juan Martín Álvarez dijo que son el reflejo de la movilidad que se registró en pasadas fechas como la celebración del Día de Muertos (Halloween) y del Buen Fin, lo que tiene a los hospitales públicos y privados de la ciudad en una situación de alta demanda de camas.

El director de Salud se dijo en contra de la apertura de las puertas del estadio León a los aficionados, dijo no estamos en una situación que favorezca este tipo de actividades, “definitivamente la situación que prevalece en este momento no nos permite aperturar estos espacios al público, pues representa un muy alto riesgo no solo para la población que pudiera acudir sino para toda la población”.

Explicó, no solamente es el estadio se trata de la movilidad estas personas, el uso del transporte público, son muchas circunstancias que se deben de analizar en conjunto y la verdad es que la situación que tenemos no nos permiten este momento pensar en su apertura, concluyó.