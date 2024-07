Aconseja Rigoberta Menchú a autoridades invertir en la paz

León, Gto.- Ante un panorama de violencia que se vive en cada rincón del país, la activista y defensora de la paz, la justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas, Rigoberta Menchú Tum aconsejó a las autoridades a invertir en la paz y a no callar a las víctimas de hayan sufrido algún tipo de violencia.

“Hay que hacer una inversión con la paz, eso lo deben hacer los tomadores de decisiones y las autoridades porque tienen el compromiso ético y moral para hacerlo, lo que yo sí podría decir es que no todo está perdido en manos de la violencia por lo tanto tenemos que rescatar todo lo bueno y no puedo acabar esto si no hay impunidad”, dijo la premio Nobel de la Paz.

“Si no se castiga como debe castigarse, sino se hace un resarcimiento a las víctimas, a las víctimas no se les puede obligar que guarden silencio sobre su realidad entonces debe haber una reparación digna que implica se debe escuchar a las víctimas y se debe hacer un gesto de buena voluntad a que se reconozca y se repare el daño causado”, agregó.

Menchú Tum aseguró que en un lugar donde se reporta violencia “nadie lo quiere” porque las personas buscan la tranquilidad y el respeto por ello, se debe priorizar el tema del combate a la inseguridad.

“Sí quiero decirles con todo corazón es que en una zona donde se reporta mucha violencia nadie lo quiere realmente, todo mundo piensa dos veces si va a ese lugar, ¿por qué? porque el mundo quiere tranquilidad. Si estoy tranquila en mi casa y tengo que ir a un lugar donde me pongo en riesgo, mejor no voy, es decir, el cruce de diferencia humana en todo el planeta busca tranquilidad, respeto y por el bien de México tan bonita se busca priorizar en el tema del combate de inseguridad”, manifestó.

En cuanto a los candidatos a la alcaldía expresó que este cargo público se debe asumir con responsabilidad y conciencia personal así como los activistas ya que se debe aspirar a dar soluciones, además, se debe ser coherente y consecuentes y que esa falta de coherencia es para todos incluyendo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual tiene que renovar su rol, la Organización de los Estados Americanos: Democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo (OEA), las instancias regionales, los tratados de libre comercio de las naciones, las políticas migratorias ya que el cortoplacismo ganó y no siempre es lo que necesita la humanidad.

“Si un candidato a la alcaldía saber que no puede gobernar limpiamente y transparentemente de encarar el destino de un país porque tendría que asumir una responsabilidad, la conciencia personal, que los que aspiramos dar una solución colectivo debemos ser coherente y consecuentes porque no es un cargo para lucir sino un cargo para sacrificarse para dar alternativas, esta ambición evolutiva de nuestro rol como líderes debe abundar un poco más pero tiene que ser más masivo esa voluntad política para salir adelante y que los partidos políticos no solo piensen en quién va a gobernador en aumentar los afiliados, como aumentar la propaganda sino tiene que crear militancia especialmente en la solución de los problemas, solo así se debe recuperar un tiempo la credibilidad de la política, del estado, la credibilidad para poder aplicarlos, tenemos muchas normas pero no se usan ni se conocen”, concluyó.