Aconseja consumir alimentos naturales y evitar todo lo industrializado

La gente debe consumir alimentos naturales como verduras, frutas, carne, pescado y evitar todo lo industrializado, porque luego de meses en casa y al retorno al campo laboral las presiones son mayores, debido a las exigencias del mundo actual.

“Es comer como si regresamos 100 años atrás”, recomendó Carolina Avalos Alfaro, nutrióloga con especialidad en Bariatría.

Aconsejó qué alimentos consumir para rendir en el trabajo, hacer comida congelada, pero casera y evitar el azúcar en cualquier edad.

“La industria de la alimentación cambió el azúcar de caña por el jarabe alto en fructosa que contienen todos los alimentos industriales incluso los que no son dulces como las papitas. Provoca que estemos hiperactivos, es como si nos dieran una droga y perdemos concentración, es mucho más adictivo que la cocaína”, explicó.

La también terapeuta Gestalt, dijo que se deben checar que los paquetes no tengan más de cinco ingredientes porque tienen químicos, conservadores y colorantes “es como si consumiéramos medicamentos, tal vez no tienen calorías, pero eso no importa lo que hace es que le estamos dando doble trabajo al cuerpo y esto le quita energía, pero por otro lado el metabolismo se hace más lento”.

Los horarios que elijan son importantes y deben estar de acuerdo con el estilo de vida, por ejemplo si se comen unas quesadillas se le debe agregar algo verde como nopales, espinacas, etc.

“El metabolismo necesita un orden, somos instintivos en esa parte y no hemos perdido nuestro lado animal, si no le damos horarios se va a desorganizar y va entrar en estrés”, continúo.

Destacó que se debe comer lento, natural y sin distracciones, se requiere beber mucha agua para evitar los antojos de garnachas o azúcar.

También recomendó tener un sueño reparador y evitar todos los aparatos que emiten luz, después de las 10:00 de la noche porque no se activa la hormona melatonina.

“Si no hay una reparación natural de nada sirve que tomemos desinflamantes, que hagamos ejercicio o que tengamos horarios determinados”, concluyó.