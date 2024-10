Acompaña Xóchitl Gálvez a Ale Gutiérrez a su toma de protesta ciudadana como alcaldesa de León

León, Gto.- Acompañada por decenas de leoneses, Alejandra Gutiérrez Campos realizó su toma de protesta ciudadana como alcaldesa de León la tarde de este jueves en la plaza principal del Centro Histórico. Al evento también llegó Xóchitl Gálvez como invitada especial.

Durante su discurso, Gutiérrez Campos refrendó su compromiso para seguir invirtiendo en seguridad, pero sobre todo en tener el mejor personal dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de León.

“Hoy me comprometo a seguir invirtiendo en equipamiento, nos seguimos comprometiendo en tener la mejor tecnología, pero sobre todo a tener al mejor personal en seguridad pública, lo más importante que tenemos en seguridad son nuestros compañeros y ahí no hemos escatimado ni un solo peso para seguir preparándolos, para que estén mejor capacitados”, comentó.

”Deja AMLO al país hecho pedazos”

Por su parte, la ex candidata a la presidencia de México por la coalición PRI-PAN-PRD, comentó que para que la paz llegue a Guanajuato, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, debe entender que esta entidad también es México y hacerse responsable de los homicidios dolosos por la delincuencia organizada.

“Lo primero que creo es que la presidenta tiene que entender que Guanajuato también es México, no puede decir que matan más en Guanajuato, es su responsabilidad también porque muchos de los crímenes que suceden aquí tienen que ver con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, en ese sentido le toca al gobierno federal atender”, comentó.

Añadió que para esto la mandataria federal primero debe reconocer que el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó al país hecho pedazos en materia de seguridad.

“Lo primero que se tiene que reconocer es el enorme fracaso del ex presidente Andrés Manuel López Obrador que deja al país hecho pedazos en materia de seguridad porque su estrategia de abrazos no balazos no funcionó”, agregó.

Además, Gálvez reprobó el asesinato del alcalde de Chinpalcingo, Guerrero que fue decapitado. “Decapitar a un alcalde es un mensaje terrible y quiere decir que ahí gobierna la delincuencia organizada”.

¿Cómo quedó conformado el gabinete de Alejandra Gutiérrez?