Acompaña San Francisco de Asís a los peregrinos

En el templo de la Tercera Orden se puede observar un nacimiento particular y quizá es el único el que hace referencia en la ciudad de León al creador de esta representación es el santo italiano San Francisco de Asís, que cada temporada decembrina acompaña a los peregrinos María, José y el niñito Jesús.

Rosa María Vázquez tiene 22 años de trabajar en el Templo de la Tercera Orden, ella le habla con cariño a la figura del Santo, le dice que le pondrá guapo para lo foto, cada año no falta, San Francisco es puesto en el nacimiento dice Rosa “porque forma parte de la tradición, él fue el que inicio con esa idea de ponerlo de hacer un nacimiento viviente para que se pueda sentir lo más original”.

En el Templo de la Tercera Orden es tradicional el nacimiento y a un lado del atrio se encuentra pintura de grandes dimensiones en la que se observa al beato de Asís inclinándose el niño Jesús dice Rosa María que la elaboró “el pintor Antonio Segoviano, se dedicaba a pintar así puras pinturas de ese tipo, era franciscano, porque el templo se llama tercera orden en honor al santo patrono San Francisco de Asís”.

“Soy secretodo” dijo Rosa refiriéndose a la diversidad de tareas que tiene en el templo al que ha dedicado dos décadas, detalló que el Santo de Asís “fundó la primera, la segunda y la tercera orden, la primera fue la de los frailes menores, la segunda de santa clara, a las que llaman las clarisas, la tercera orden es los seglares que andamos en el mundo, que pertenecemos al mundo, que nos somos religiosos y somos seglares y queremos seguir tras la huellas de San Francisco”.

San Francisco de Asís cada año está ahí en el nacimiento y Rosa comentó que el famoso santo del poema Los motivos del lobo deja “muchas reflexiones, porque en primer lugar su humildad, una humildad muy natural, muy propia, para mi es humilde y obediente, lo admiramos , él se veía en Cristo”.

Comentó Rosa, quien atiende el templo, que el hecho de que a San Francisco se le haya ocurrido la idea de hacer un nacimiento viviente le ha dado fuentes laborales a miles de personas en el mundo “sí porque yo lo veo también como una fuente de trabajo, porque Dios le inspiró esa idea pues porque si no fuera por eso, se imagina, muchos no tuvieran empleo de hacer figuritas de los santos reyes, de pastores, burritos y todo eso , se me hace el trabajo para todo el mundo”.

Ella le habla a San Francisco con cariño y acomoda a la figura del santo y comentó “para recordar que él fue el primero que dijo voy hacer un nacimiento”.